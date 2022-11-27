ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гройсман: С черными ящиками самолета рейса MH17 была детективная история. Они попали в руки не нидерландцев, а малайзийцев, а те "случайно" забыли об этом сказать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Малайзийский эксперт в присутствии боевиков "ДНР" и журналистов в Донецке осматривает черный ящик сбитого Boeing 777 21 июля 2014 года
Малайзийский эксперт в присутствии боевиков "ДНР" и журналистов в Донецке осматривает черный ящик сбитого Boeing 777 21 июля 2014 года
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что в 2014 году после катастрофы самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines произошла "детективная история" с бортовыми самописцами и они вначале попали не к тем экспертам.

В то время Гройсман был вице-премьер-министром, после сбивания рейса MH17 он возглавлял государственную комиссию по расследованию причин катастрофы.

Гройсман напомнил, что сразу после катастрофы боевики не пускали никого на место падения самолета, не отдавали тела погибших и детали самолета, в том числе черные ящики.

"Это была детективная история. Они нам их не отдавали... Мы же тогда приняли решение в парламенте: для полной открытости и доверия мы передаем все полномочия по расследованию официально, по закону Нидерландам. Мы сразу сказали: "Мы здесь абсолютно знаем правду и хотим, чтобы вы тоже ее узнали, но путем расследования". Мы приняли соответствующее постановление Верховной Рады и передали им полномочия. Фактически ящики должны были быть у них. Но так произошло, что каким-то образом эти ящики попали не в руки возглавивших расследование нидерландских коллег, а в руки малайзийских. И малайзийские коллеги "случайно" забыли об этом сказать", – вспомнил Гройсман.

По его словам, украинские спецслужбы узнали об этом и обратились к малайзийской стороне.

"Малайзийские коллеги делают квадратные глаза: "Мы ничего не знаем". Вместо того, чтобы передать их следователям, малайзийцы пытались их вывезти из Украины... Но поскольку спецслужбы очень хорошо сработали, то совершенно деликатным способом у малайзийских коллег спросили, глядя им в глаза, но так, убедительно: "А что это у вас? Ящики?" Ну они сказали: "Ящики". – "Хорошо. Мы их давно искали". И так ящики оказались у расследователей. Короче, были определенные ходы – и ящики были там, где нужно", – сказал Гройсман.

Политик вспомнил, что около недели боевики никого не пропускали к месту падения самолета, на это не могли повлиять даже западные страны.

"Причем договаривались: "Хорошо, все, заходим". Заезжают международные специалисты – сразу начинаются минометные обстрелы и так далее. Более того, они начали там строить укрепрайон", – рассказал бывший премьер.

Детали самолета удалось забрать специальной миссии только через некоторое время.

"Заходила специальная миссия, в том числе полицейские, без оружия, на территорию и по остаткам собирала. Плюс собирали другими путями... Не буду углубляться. То есть делалось максимально то, что можно было сделать. И доступ... Они потом давали доступ. Затем обстреливали, затем давали доступ... К примеру, миссия приезжает, условно говоря, в девять утра, а их запускают в восемь вечера. Ну очень тяжело было. Но так, знаете ли, по сантиметру, по сантиметру собирали. И это была большая, большая работа. Я хочу сказать всем, кто там работал, что они герои. Они это делали под пулями и делали это постоянно, даже несмотря на [проблемы с] собственной безопасностью. Были рисковые ситуации, но заходили, делали, выходили оттуда, вывозили… Большая работа была проделана", – сказал Гройсман.

Публично о передаче черных ящиков малайзийской стороне стало известно 21 июля 2014 года. Это произошло на пресс-конференции в Донецке. По словам журналистов, которые присутствовали на ней, боевики "ДНР" и малайзийцы подписали меморандум о передаче самописцев и поставили на документе "какую-то печать".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (был представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Нидерланды, Владимир Гройсман, Малайзия, боевики, Boeing 777, MH17, Алеся Бацман, ДНР, Malaysia Airlines, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду
"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (366546)
2
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (88415)
3
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (65489)
4
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (40928)
5
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа (37374)
6
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (37245)
7
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (28428)
8
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (26541)
 
 
 
 