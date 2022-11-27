Гройсман: С черными ящиками самолета рейса MH17 была детективная история. Они попали в руки не нидерландцев, а малайзийцев, а те "случайно" забыли об этом сказать

В то время Гройсман был вице-премьер-министром, после сбивания рейса MH17 он возглавлял государственную комиссию по расследованию причин катастрофы.

Гройсман напомнил, что сразу после катастрофы боевики не пускали никого на место падения самолета, не отдавали тела погибших и детали самолета, в том числе черные ящики.

"Это была детективная история. Они нам их не отдавали... Мы же тогда приняли решение в парламенте: для полной открытости и доверия мы передаем все полномочия по расследованию официально, по закону Нидерландам. Мы сразу сказали: "Мы здесь абсолютно знаем правду и хотим, чтобы вы тоже ее узнали, но путем расследования". Мы приняли соответствующее постановление Верховной Рады и передали им полномочия. Фактически ящики должны были быть у них. Но так произошло, что каким-то образом эти ящики попали не в руки возглавивших расследование нидерландских коллег, а в руки малайзийских. И малайзийские коллеги "случайно" забыли об этом сказать", – вспомнил Гройсман.

По его словам, украинские спецслужбы узнали об этом и обратились к малайзийской стороне.

"Малайзийские коллеги делают квадратные глаза: "Мы ничего не знаем". Вместо того, чтобы передать их следователям, малайзийцы пытались их вывезти из Украины... Но поскольку спецслужбы очень хорошо сработали, то совершенно деликатным способом у малайзийских коллег спросили, глядя им в глаза, но так, убедительно: "А что это у вас? Ящики?" Ну они сказали: "Ящики". – "Хорошо. Мы их давно искали". И так ящики оказались у расследователей. Короче, были определенные ходы – и ящики были там, где нужно", – сказал Гройсман.

Политик вспомнил, что около недели боевики никого не пропускали к месту падения самолета, на это не могли повлиять даже западные страны.

"Причем договаривались: "Хорошо, все, заходим". Заезжают международные специалисты – сразу начинаются минометные обстрелы и так далее. Более того, они начали там строить укрепрайон", – рассказал бывший премьер.

Детали самолета удалось забрать специальной миссии только через некоторое время.

"Заходила специальная миссия, в том числе полицейские, без оружия, на территорию и по остаткам собирала. Плюс собирали другими путями... Не буду углубляться. То есть делалось максимально то, что можно было сделать. И доступ... Они потом давали доступ. Затем обстреливали, затем давали доступ... К примеру, миссия приезжает, условно говоря, в девять утра, а их запускают в восемь вечера. Ну очень тяжело было. Но так, знаете ли, по сантиметру, по сантиметру собирали. И это была большая, большая работа. Я хочу сказать всем, кто там работал, что они герои. Они это делали под пулями и делали это постоянно, даже несмотря на [проблемы с] собственной безопасностью. Были рисковые ситуации, но заходили, делали, выходили оттуда, вывозили… Большая работа была проделана", – сказал Гройсман.

Публично о передаче черных ящиков малайзийской стороне стало известно 21 июля 2014 года. Это произошло на пресс-конференции в Донецке. По словам журналистов, которые присутствовали на ней, боевики "ДНР" и малайзийцы подписали меморандум о передаче самописцев и поставили на документе "какую-то печать".

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