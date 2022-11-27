Гройсман: С черными ящиками самолета рейса MH17 была детективная история. Они попали в руки не нидерландцев, а малайзийцев, а те "случайно" забыли об этом сказать

В то время Гройсман был вице-премьер-министром, после сбивания рейса MH17 он возглавлял государственную комиссию по расследованию причин катастрофы.
Гройсман напомнил, что сразу после катастрофы боевики не пускали никого на место падения самолета, не отдавали тела погибших и детали самолета, в том числе черные ящики.
"Это была детективная история. Они нам их не отдавали... Мы же тогда приняли решение в парламенте: для полной открытости и доверия мы передаем все полномочия по расследованию официально, по закону Нидерландам. Мы сразу сказали: "Мы здесь абсолютно знаем правду и хотим, чтобы вы тоже ее узнали, но путем расследования". Мы приняли соответствующее постановление Верховной Рады и передали им полномочия. Фактически ящики должны были быть у них. Но так произошло, что каким-то образом эти ящики попали не в руки возглавивших расследование нидерландских коллег, а в руки малайзийских. И малайзийские коллеги "случайно" забыли об этом сказать", – вспомнил Гройсман.
По его словам, украинские спецслужбы узнали об этом и обратились к малайзийской стороне.
"Малайзийские коллеги делают квадратные глаза: "Мы ничего не знаем". Вместо того, чтобы передать их следователям, малайзийцы пытались их вывезти из Украины... Но поскольку спецслужбы очень хорошо сработали, то совершенно деликатным способом у малайзийских коллег спросили, глядя им в глаза, но так, убедительно: "А что это у вас? Ящики?" Ну они сказали: "Ящики". – "Хорошо. Мы их давно искали". И так ящики оказались у расследователей. Короче, были определенные ходы – и ящики были там, где нужно", – сказал Гройсман.
Политик вспомнил, что около недели боевики никого не пропускали к месту падения самолета, на это не могли повлиять даже западные страны.
"Причем договаривались: "Хорошо, все, заходим". Заезжают международные специалисты – сразу начинаются минометные обстрелы и так далее. Более того, они начали там строить укрепрайон", – рассказал бывший премьер.
Детали самолета удалось забрать специальной миссии только через некоторое время.
"Заходила специальная миссия, в том числе полицейские, без оружия, на территорию и по остаткам собирала. Плюс собирали другими путями... Не буду углубляться. То есть делалось максимально то, что можно было сделать. И доступ... Они потом давали доступ. Затем обстреливали, затем давали доступ... К примеру, миссия приезжает, условно говоря, в девять утра, а их запускают в восемь вечера. Ну очень тяжело было. Но так, знаете ли, по сантиметру, по сантиметру собирали. И это была большая, большая работа. Я хочу сказать всем, кто там работал, что они герои. Они это делали под пулями и делали это постоянно, даже несмотря на [проблемы с] собственной безопасностью. Были рисковые ситуации, но заходили, делали, выходили оттуда, вывозили… Большая работа была проделана", – сказал Гройсман.
Публично о передаче черных ящиков малайзийской стороне стало известно 21 июля 2014 года. Это произошло на пресс-конференции в Донецке. По словам журналистов, которые присутствовали на ней, боевики "ДНР" и малайзийцы подписали меморандум о передаче самописцев и поставили на документе "какую-то печать".
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).
17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.
Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (был представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.