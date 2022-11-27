Гройсман: Как я узнал о катастрофе MH17? Я проводил совещание в Минрегионразвития, и мне принесли записку: "В небе над Украиной пропал самолет", а через несколько минут детали: "Boeing 777"

Гройсман: Нас военные сразу заверили, что это точно не мы сбили самолет Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

"Как сейчас помню, я проводил совещание в Министерстве регионального развития как [профильный] вице-премьер-министр, и мне приносят записку. Знаете, идет совещание, мы работаем по вопросам повестки дня, большой зал заседаний, и ко мне [...] приносят записку о том, что в небе над Украиной исчез самолет", – сказал Гройсман.

По его словам, в записке была только "сухая" информация.

"Я прочитал ее и говорю: "Есть какие-то детали?" – "Нет, пока деталей нет". [...] Прошло несколько минут, наверное, и приносят новую записку, новую информацию о том, что в небе пропал с радаров Boeing-777. Когда я прочитал: "Boeing-777", я ужаснулся, потому что понимаю, что это за самолет", – отметил экс-премьер.

Он сравнил сложившуюся на тот момент ситуацию с докладом американскому президенту Джорджу Бушу о террористических атаках на США 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли почти 3 тыс. человек.

"Ужасная информация [мне тогда в 2014 году поступила], но я все же надеялся на то, что это какая-то ошибка. Тем более, "три семерки" самолет – мы понимаем, что это большой. [...] Вернулся в кабинет, сразу взял телефон спецсвязи, связался с [на тот момент] премьером [Арсением Яценюком]. [...] Он говорит: "Это правда. Исчез Boeing-777. Есть вероятность, что его сбили там", – рассказал Гройсман.

Экс-премьер подчеркнул, что именно тогда его назначили главой госкомиссии и он "месяц фактически занимался только этой темой".

"Мы провели закрытое совещание потом – мы точно понимали, что нашего вооружения там нет, которое могло бы поражать такие воздушные цели. Мы знали однозначно, и нас военные сразу заверили, что это точно не мы. У нас даже в этом районе досягаемости нет такого вооружения", – объяснил Гройсман.

ВИДЕО