Гройсман: Как я узнал о катастрофе MH17? Я проводил совещание в Минрегионразвития, и мне принесли записку: "В небе над Украиной пропал самолет", а через несколько минут детали: "Boeing 777"

"Как сейчас помню, я проводил совещание в Министерстве регионального развития как [профильный] вице-премьер-министр, и мне приносят записку. Знаете, идет совещание, мы работаем по вопросам повестки дня, большой зал заседаний, и ко мне [...] приносят записку о том, что в небе над Украиной исчез самолет", – сказал Гройсман.
По его словам, в записке была только "сухая" информация.
"Я прочитал ее и говорю: "Есть какие-то детали?" – "Нет, пока деталей нет". [...] Прошло несколько минут, наверное, и приносят новую записку, новую информацию о том, что в небе пропал с радаров Boeing-777. Когда я прочитал: "Boeing-777", я ужаснулся, потому что понимаю, что это за самолет", – отметил экс-премьер.
Он сравнил сложившуюся на тот момент ситуацию с докладом американскому президенту Джорджу Бушу о террористических атаках на США 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли почти 3 тыс. человек.
"Ужасная информация [мне тогда в 2014 году поступила], но я все же надеялся на то, что это какая-то ошибка. Тем более, "три семерки" самолет – мы понимаем, что это большой. [...] Вернулся в кабинет, сразу взял телефон спецсвязи, связался с [на тот момент] премьером [Арсением Яценюком]. [...] Он говорит: "Это правда. Исчез Boeing-777. Есть вероятность, что его сбили там", – рассказал Гройсман.
Экс-премьер подчеркнул, что именно тогда его назначили главой госкомиссии и он "месяц фактически занимался только этой темой".
"Мы провели закрытое совещание потом – мы точно понимали, что нашего вооружения там нет, которое могло бы поражать такие воздушные цели. Мы знали однозначно, и нас военные сразу заверили, что это точно не мы. У нас даже в этом районе досягаемости нет такого вооружения", – объяснил Гройсман.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).
17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.
Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (был представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.