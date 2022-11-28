Резников и глава минобороны Словении обсудили возможности послевоенного восстановления Украины

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Обсудили ситуацию с безопасностью и развитие двустороннего сотрудничества, включая возможности послевоенного восстановления Украины. Ценим политическую поддержку Словении и военно-техническую помощь украинской армии, а также обучение наших военнослужащих", – написал глава Минобороны Украины.

Was glad to host * #DefMin @sarecmarjan in Kyiv.Discussed the security situation&development of bilateral cooperation,including possibilities for * postwar reconstruction.Appreciate * political support&military-technical assistance to #UAarmy, as well as training our servicemen pic.twitter.com/PTX3baC88t — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022

Шарец передал Резникову выражение поддержки Словенией Украине в ее борьбе за освобождение страны от российских оккупантов и установление суверенитета, говорится на сайте минобороны.

"Он особо подчеркнул важность самообороны украинского народа, который вот уже девять месяцев сталкивается с жестокой войной, развязанной Россией", – говорится в сообщении.

Шарец отметил, что Словения помогала Украине с начала войны, в частности, предоставив гуманитарную помощь и оборудование для разминирования, а также военную технику – 35 бронированных машин пехоты и 28 танков.

Министр обороны Словении заверил, что страна и в дальнейшем продолжит помогать Украине по нескольким направлениям, указывается на сайте оборонного ведомства.

"Мы с министром обороны Украины также говорили о словенской помощи Украине. Украинцы очень ценят нашу помощь – как военную, так и невоенную. Мы обсудили, что Словения могла бы оказать помощь раненым, в том числе мирным жителям на нашей территории. Переговоры в этом направлении уже ведутся... Переговоры также были нацелены на будущее, на послевоенное время", – рассказал Шарец.

В минобороны Словении проинформировали, что в ходе визита в Украину Шарец посетил освобожденный от российских оккупантов Ирпень под Киевом.