Резников и глава минобороны Словении обсудили возможности послевоенного восстановления Украины

Об этом Резников сообщил в Twitter.
"Обсудили ситуацию с безопасностью и развитие двустороннего сотрудничества, включая возможности послевоенного восстановления Украины. Ценим политическую поддержку Словении и военно-техническую помощь украинской армии, а также обучение наших военнослужащих", – написал глава Минобороны Украины.
Was glad to host * #DefMin @sarecmarjan in Kyiv.Discussed the security situation&development of bilateral cooperation,including possibilities for * postwar reconstruction.Appreciate * political support&military-technical assistance to #UAarmy, as well as training our servicemen pic.twitter.com/PTX3baC88t— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022
Шарец передал Резникову выражение поддержки Словенией Украине в ее борьбе за освобождение страны от российских оккупантов и установление суверенитета, говорится на сайте минобороны.
"Он особо подчеркнул важность самообороны украинского народа, который вот уже девять месяцев сталкивается с жестокой войной, развязанной Россией", – говорится в сообщении.
Шарец отметил, что Словения помогала Украине с начала войны, в частности, предоставив гуманитарную помощь и оборудование для разминирования, а также военную технику – 35 бронированных машин пехоты и 28 танков.
Министр обороны Словении заверил, что страна и в дальнейшем продолжит помогать Украине по нескольким направлениям, указывается на сайте оборонного ведомства.
"Мы с министром обороны Украины также говорили о словенской помощи Украине. Украинцы очень ценят нашу помощь – как военную, так и невоенную. Мы обсудили, что Словения могла бы оказать помощь раненым, в том числе мирным жителям на нашей территории. Переговоры в этом направлении уже ведутся... Переговоры также были нацелены на будущее, на послевоенное время", – рассказал Шарец.
В минобороны Словении проинформировали, что в ходе визита в Украину Шарец посетил освобожденный от российских оккупантов Ирпень под Киевом.
Словения поддерживает Киев после полномасштабного вторжения в Украину российской армии.
В июле Украину посещала глава МИД Словении Таня Файон. Она посетила освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области. На брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой Файон заявила, что Словения продолжит оказывать гуманитарную помощь, а также обещала оборудование, необходимое для разминирования территорий. По словам Файон, Словения поможет Украине в восстановлении Харькова, в частности – общественного транспорта и Харьковского института протезирования.