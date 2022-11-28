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ПОЛИТИКА

Резников и глава минобороны Словении обсудили возможности послевоенного восстановления Украины

Резников (справа) 28 ноября в Киеве провел встречу с Шарецом
Резников (справа) 28 ноября в Киеве провел встречу с Шарецом
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Министры обороны Украины Алексей Резников 28 ноября в Киеве провел встречу с министром обороны Словении Марьяном Шарецом.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Обсудили ситуацию с безопасностью и развитие двустороннего сотрудничества, включая возможности послевоенного восстановления Украины. Ценим политическую поддержку Словении и военно-техническую помощь украинской армии, а также обучение наших военнослужащих", – написал глава Минобороны Украины.

Шарец передал Резникову выражение поддержки Словенией Украине в ее борьбе за освобождение страны от российских оккупантов и установление суверенитета, говорится на сайте минобороны.

"Он особо подчеркнул важность самообороны украинского народа, который вот уже девять месяцев сталкивается с жестокой войной, развязанной Россией", – говорится в сообщении.

Шарец отметил, что Словения помогала Украине с начала войны, в частности, предоставив гуманитарную помощь и оборудование для разминирования, а также военную технику – 35 бронированных машин пехоты и 28 танков.

Министр обороны Словении заверил, что страна и в дальнейшем продолжит помогать Украине по нескольким направлениям, указывается на сайте оборонного ведомства.

"Мы с министром обороны Украины также говорили о словенской помощи Украине. Украинцы очень ценят нашу помощь – как военную, так и невоенную. Мы обсудили, что Словения могла бы оказать помощь раненым, в том числе мирным жителям на нашей территории. Переговоры в этом направлении уже ведутся... Переговоры также были нацелены на будущее, на послевоенное время", – рассказал Шарец.

В минобороны Словении проинформировали, что в ходе визита в Украину Шарец посетил освобожденный от российских оккупантов Ирпень под Киевом.

Контекст:

Словения поддерживает Киев после полномасштабного вторжения в Украину российской армии.

В июле Украину посещала глава МИД Словении Таня Файон. Она посетила освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области. На брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой Файон заявила, что Словения продолжит оказывать гуманитарную помощь, а также обещала оборудование, необходимое для разминирования территорий. По словам Файон, Словения поможет Украине в восстановлении Харькова, в частности – общественного транспорта и Харьковского института протезирования.

Теги: Россия, Киев, Украина, переговоры, помощь, раненые, Алексей Резников, Ирпень, Словения, украинцы, война России против Украины, разминирование, суверенитет, визит, встреча, сотрудничество, восстановление
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