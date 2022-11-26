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"И речь не об одной птичке". "Укроборонпром" готовится к летными испытаниям БПЛА "Аз воздам"

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В "Укроборонпроме" показали часть обшивки БПЛА
В "Укроборонпроме" показали часть обшивки БПЛА
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил о новом этапе испытаний украинского беспилотного летательного аппарата.

Об этом пресс-служба госконцерна проинформировала в Facebook 24 ноября. 

"По поручению начальника Генерального штаба готовимся к летным испытаниям под действием [средств] радиоэлектронной борьбы. Погода, с одной стороны, становится проблемой, с другой – дополнительной проверкой для комплекса. Своего рода краш-тестом. И да, речь идет не об одной птичке. И да, "Аз воздам" – не название. Миссия", – заявили в "Укроборонпроме". 

Пост пресс-служба госконцерна проиллюстрировала фотографией фрагмента обшивки летательного аппарата с надписью "Аз воздам". 

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/pfbid026d3gtGWq4hBb6hHwhy9jpzjkWqdd3MrXqQog4usL8ciwCEMw1FnAAeoVfvSBn7gcl

Контекст:

О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.

17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1 тыс. км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.

2 ноября менеджер ГК "Укроборонпром" Олег Болдырев заявил, что беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в ВСУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Укроборонпром, беспилотники, проверки, госконцерн
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