"И речь не об одной птичке". "Укроборонпром" готовится к летными испытаниям БПЛА "Аз воздам"

Об этом пресс-служба госконцерна проинформировала в Facebook 24 ноября.

"По поручению начальника Генерального штаба готовимся к летным испытаниям под действием [средств] радиоэлектронной борьбы. Погода, с одной стороны, становится проблемой, с другой – дополнительной проверкой для комплекса. Своего рода краш-тестом. И да, речь идет не об одной птичке. И да, "Аз воздам" – не название. Миссия", – заявили в "Укроборонпроме".

Пост пресс-служба госконцерна проиллюстрировала фотографией фрагмента обшивки летательного аппарата с надписью "Аз воздам".