"И речь не об одной птичке". "Укроборонпром" готовится к летными испытаниям БПЛА "Аз воздам"

Об этом пресс-служба госконцерна проинформировала в Facebook 24 ноября.
"По поручению начальника Генерального штаба готовимся к летным испытаниям под действием [средств] радиоэлектронной борьбы. Погода, с одной стороны, становится проблемой, с другой – дополнительной проверкой для комплекса. Своего рода краш-тестом. И да, речь идет не об одной птичке. И да, "Аз воздам" – не название. Миссия", – заявили в "Укроборонпроме".
Пост пресс-служба госконцерна проиллюстрировала фотографией фрагмента обшивки летательного аппарата с надписью "Аз воздам".
О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.
17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1 тыс. км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.
2 ноября менеджер ГК "Укроборонпром" Олег Болдырев заявил, что беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в ВСУ.