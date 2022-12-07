Федоров анонсировал создание флота морских дронов уже в декабре

"О результатах их работы в скором времени узнаете по новостям и расстроенным лицам российских пропагандистов", – добавил он.
Федоров также рассказал, что за семь месяцев работы платформы United24 граждане 110 стран пожертвовали более $237 млн.
"Не останавливаемся. Будем масштабировать платформу и помощь Украине. В дальнейшем больше мощных проектов, международного сотрудничества и топовых амбассадоров. Продолжаем создавать государственный фандрайзинг. Еженедельные публичные отчеты, тысячи приобретенных необходимых аппаратов для медиков и оборудования для военных", – написал министр.
Создание флота морских дронов в Украине президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 5 ноября. Он отмечал, что, как работают морские дроны, "все уже видели". По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.
11 ноября президент объявил о начале сбора средств на платформе United24 на украинский флот дронов. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.
На первый дрон украинцы собрали деньги за два часа. Его назвали "Херсон".