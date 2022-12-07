Федоров анонсировал создание флота морских дронов уже в декабре

"О результатах их работы в скором времени узнаете по новостям и расстроенным лицам российских пропагандистов", – добавил он.

Федоров также рассказал, что за семь месяцев работы платформы United24 граждане 110 стран пожертвовали более $237 млн.

"Не останавливаемся. Будем масштабировать платформу и помощь Украине. В дальнейшем больше мощных проектов, международного сотрудничества и топовых амбассадоров. Продолжаем создавать государственный фандрайзинг. Еженедельные публичные отчеты, тысячи приобретенных необходимых аппаратов для медиков и оборудования для военных", – написал министр.