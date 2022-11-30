Шесть амбассадоров United24 впервые проводят совместный сбор. Деньги нужны на 1000 генераторов для украинских больниц

Он подчеркнул, что это впервые, когда шесть амбассадоров собирают средства на одну цель.

В инициативе участвуют бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, боксер Александр Усик, украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американский астронавт Скотт Келли и американский историк Тимоти Снайдер.

Амбассадоры провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским: Шевченко, Усик и Келли –- лично, а Свитолина, Снайдер и Шрайбер – по видеосвязи, сообщает сайт Офиса президента.

Они обсуждали запуск сбора на генераторы, говорится в релизе.

"Сейчас из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре украинские врачи вынуждены оперировать при свете фонариков", – подчеркивают в ОП.

Келли уточнил в Twitter, что встреча с Зеленским состоялась 28 ноября.

"Россия не может победить на поле боя, поэтому она прибегает к террору и военным преступлениям, чтобы буквально заморозить до смерти украинское население. Пожалуйста, поддержите их, если у вас есть средства", – написал он и разместил ссылку на сайт, где идет сбор на генераторы.

Согласно данным на этом сайте, уже удалось собрать более $132 тыс. Цель сбора – $1 млн.

Video from my meeting with President Zelenskyy yesterday. Russia can’t win on the conventional battle field,so they resort to terror and war crimes to literally freeze to death the Ukrainian population. Please support them if you have the means. https://t.co/3KozwJel4T #United24 pic.twitter.com/ibHwUjYYTf — Scott Kelly (@StationCDRKelly) November 29, 2022