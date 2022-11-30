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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шесть амбассадоров United24 впервые проводят совместный сбор. Деньги нужны на 1000 генераторов для украинских больниц

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Амбассадоры встретились с Зеленским
Амбассадоры встретились с Зеленским
Фото: president.gov.ua

Шесть амбассадоров платформы United24 проводят сбор средств на 1000 генераторов для украинских больниц. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram 29 ноября.

Он подчеркнул, что это впервые, когда шесть амбассадоров собирают средства на одну цель. 

В инициативе участвуют бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, боксер Александр Усик, украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американский астронавт Скотт Келли и американский историк Тимоти Снайдер. 

Амбассадоры провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским: Шевченко, Усик и Келли –- лично, а Свитолина, Снайдер и Шрайбер – по видеосвязи, сообщает сайт Офиса президента. 

Они обсуждали запуск сбора на генераторы, говорится в релизе. 

"Сейчас из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре украинские врачи вынуждены оперировать при свете фонариков", – подчеркивают в ОП. 

Келли уточнил в Twitter, что встреча с Зеленским состоялась 28 ноября.

"Россия не может победить на поле боя, поэтому она прибегает к террору и военным преступлениям, чтобы буквально заморозить до смерти украинское население. Пожалуйста, поддержите их, если у вас есть средства", – написал он и разместил ссылку на сайт, где идет сбор на генераторы. 

Согласно данным на этом сайте, уже удалось собрать более $132 тыс. Цель сбора – $1 млн. 

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Элина Свитолина, Александр Усик, благотворительность, Тимоти Снайдер, Скотт Келли, больницы, Михаил Федоров, United24, Лиев Шрайбер
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