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Американский астронавт Скотт Келли приехал в Украину

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Келли: Как иначе я буду рассказывать об Украине и поддерживать Украину, если не переживу это все с вами
Келли: Как иначе я буду рассказывать об Украине и поддерживать Украину, если не переживу это все с вами
Фото: Yaroslava Gres / Facebook

Американский астронавт и бывший капитан ВМС США, посол United24 Скотт Келли приехал в Украину, чтобы поддержать ее. Об этом он сообщил в Twitter.

"Прибыл в Киев сегодня утром, чтобы лично увидеть зверства, совершенные Россией, и какая поддержка необходима Украине", – написал он.

Журналистка, маркетолог Ярослава Гресь рассказала в Facebook, как проходила переписка с Келли, "рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе, а также по доведению до бешенства российских пропагандистов в Twitter", перед его приездом.

Так, по словам Гресь, на попытку предупредить, что в Киеве может не быть света и воды, он ответил: "Девушки, я как-то год провел на космической станции, где единственный способ принять душ – это протереть себя полотенцем. Покупаю билет на самолет, встретите? Потому что как иначе я буду рассказывать об Украине и поддерживать Украину, если не переживу это все с вами".

https://www.facebook.com/yaroslava.gres/posts/pfbid02cR5YSKKrVgEBFd4MsC6YHTWYLHMvY8sf2CqmVqM63pn9EtYTftPXgGYWgsQxatmfl

В ходе поездки Келли посетил детей в больнице "Охматдет", сообщает "Укринформ".

В частности, астронавт встретился с девочкой Екатериной, пострадавшей во время обстрела вокзала в Краматорске, и пообщался с другими пациентами в детской больнице.

Келли рассказал детям о своих полетах в космос, показал фотографии и подарил значки NASA, которые больше года были с ним в космосе. Дети в ответ подарили Келли тематическую "космическую" картину.

После посещения "Охматдета" астронавт планирует поехать в Бучу и Ирпень.

Контекст:

Келли активно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. В частности, он много пишет о войне в своем Twitter, призывает донатить на нужды Украины, развенчивает фейки российских пропагандистов.

В конце октября Келли стал амбассодором платформы United24. Он развивает направление "Медицинская помощь".

Теги: Киев, больница, Охматдет, Скотт Келли, визит, астронавты, United24
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