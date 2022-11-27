Американский астронавт Скотт Келли приехал в Украину

"Прибыл в Киев сегодня утром, чтобы лично увидеть зверства, совершенные Россией, и какая поддержка необходима Украине", – написал он.
Arrived in Kyiv this morning to see for myself the atrocities committed by Russia and the support necessary for Ukraine. #United24 pic.twitter.com/52Txu13YIG— Scott Kelly (@StationCDRKelly) November 27, 2022
Журналистка, маркетолог Ярослава Гресь рассказала в Facebook, как проходила переписка с Келли, "рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе, а также по доведению до бешенства российских пропагандистов в Twitter", перед его приездом.
Так, по словам Гресь, на попытку предупредить, что в Киеве может не быть света и воды, он ответил: "Девушки, я как-то год провел на космической станции, где единственный способ принять душ – это протереть себя полотенцем. Покупаю билет на самолет, встретите? Потому что как иначе я буду рассказывать об Украине и поддерживать Украину, если не переживу это все с вами".
В ходе поездки Келли посетил детей в больнице "Охматдет", сообщает "Укринформ".
В частности, астронавт встретился с девочкой Екатериной, пострадавшей во время обстрела вокзала в Краматорске, и пообщался с другими пациентами в детской больнице.
Келли рассказал детям о своих полетах в космос, показал фотографии и подарил значки NASA, которые больше года были с ним в космосе. Дети в ответ подарили Келли тематическую "космическую" картину.
После посещения "Охматдета" астронавт планирует поехать в Бучу и Ирпень.
Келли активно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. В частности, он много пишет о войне в своем Twitter, призывает донатить на нужды Украины, развенчивает фейки российских пропагандистов.
В конце октября Келли стал амбассодором платформы United24. Он развивает направление "Медицинская помощь".