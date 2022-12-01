Amazon предоставляет Украине $75 млн помощи – Федоров

"В начале полномасштабной войны Amazon AWS одними из первых помогли удержать цифровую инфраструктуру страны. Компания предоставила сервисы на миллионы долларов для хранения около 100 государственных реестров. Это позволило работать реестрам даже во время российских обстрелов и аварийных отключений электричества, а украинцам получать госуслуги онлайн", – написал Федоров.

Он напомнил, что Минцифры продолжает сотрудничество с Amazon в области облачных технологий. С первых дней полномасштабного вторжения "Дія" сохраняет в облако копию серверной системы приложения и ежедневно создает резервные копии. По словам Федорова, это делает "Дію" и цифровое государство в целом более устойчивым, так как облачную инфраструктуру невозможно уничтожить ракетой.

Также компания помогает научить тысячи украинцев IT-специальностям. Федоров упомянул программу ITSkills4U от Amazon AWS и "Дія. Цифрова освіта", запущенную в октябре при поддержке польского правительства. За месяц к программе присоединились уже более 11 тысяч украинцев, которые скоро смогут стать айтишниками.