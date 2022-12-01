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Amazon предоставляет Украине $75 млн помощи – Федоров

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Минцифры подписало меморандум с Amazon
Минцифры подписало меморандум с Amazon
Фото: FEDOROV / Telegram

Американская компания Amazon подписала с Министерством цифровой трансформации меморандум о сотрудничестве на 2023 год, она предоставляет Украине $75 млн поддержки. Об этом сообщает вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 1 декабря в Telegram.

"В начале полномасштабной войны Amazon AWS одними из первых помогли удержать цифровую инфраструктуру страны. Компания предоставила сервисы на миллионы долларов для хранения около 100 государственных реестров. Это позволило работать реестрам даже во время российских обстрелов и аварийных отключений электричества, а украинцам получать госуслуги онлайн", – написал Федоров.

Он напомнил, что Минцифры продолжает сотрудничество с Amazon в области облачных технологий. С первых дней полномасштабного вторжения "Дія" сохраняет в облако копию серверной системы приложения и ежедневно создает резервные копии. По словам Федорова, это делает "Дію" и цифровое государство в целом более устойчивым, так как облачную инфраструктуру невозможно уничтожить ракетой.

Также компания помогает научить тысячи украинцев IT-специальностям. Федоров упомянул программу ITSkills4U от Amazon AWS и "Дія. Цифрова освіта", запущенную в октябре при поддержке польского правительства. За месяц к программе присоединились уже более 11 тысяч украинцев, которые скоро смогут стать айтишниками.

Контекст:

В начале ноября сообщалось, что помощь Украине на сумму $100 млн, в том числе бесплатное использование облачных сервисов, предоставит американская компания Microsoft.

Теги: Amazon, облако, Михаил Федоров, сотрудничество, приложение Дія, Минцифры
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