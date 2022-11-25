Без походов в загсы. На портале "Дія" запустили бета-тест подачи заявления о браке

"Раньше, чтобы подать заявление о браке, необходимо было идти в загс, заполнять бумажки, вручную вводить личную информацию, проходить проверку госрегистратора. Затем идти в банк, чтобы уплатить госпошлину, и снова возвращаться в учреждение. После этого обсудить формат церемонии и только потом возвращаться домой и ждать запланированную дату", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что теперь на портале "Дія" можно будет подать заявление на регистрацию брака и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония. Также можно будет выбрать дополнительные услуги.
Присоединиться к бета-тесту могут украинцы, которые достигли 18 лет, а также имеют электронную подпись.
"Записаться на бета-тест можно только парой: жених и невеста. Хотя это и тестирование, ваше заявление проходит реальный процесс регистрации", – заявили в Минцифры.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
О том, что Минцифры тестирует услугу подачи заявления о госрегистрации брака через приложение и портал "Дія", стало известно 10 февраля.
8 сентября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что заявление о браке теперь можно будет подать через приложение "Дія", не предоставляя бумажный паспорт. По его словам, цифровая копия паспорта с е-подписью "Дії" передается в сервис органов госрегистрации актов гражданского состояния.
На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко" и другие.