Без походов в загсы. На портале "Дія" запустили бета-тест подачи заявления о браке

На портале "Дія" украинцы смогут сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония Фото: thedigital.gov.ua

"Раньше, чтобы подать заявление о браке, необходимо было идти в загс, заполнять бумажки, вручную вводить личную информацию, проходить проверку госрегистратора. Затем идти в банк, чтобы уплатить госпошлину, и снова возвращаться в учреждение. После этого обсудить формат церемонии и только потом возвращаться домой и ждать запланированную дату", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что теперь на портале "Дія" можно будет подать заявление на регистрацию брака и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония. Также можно будет выбрать дополнительные услуги.

Присоединиться к бета-тесту могут украинцы, которые достигли 18 лет, а также имеют электронную подпись.

"Записаться на бета-тест можно только парой: жених и невеста. Хотя это и тестирование, ваше заявление проходит реальный процесс регистрации", – заявили в Минцифры.