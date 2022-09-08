В "Дії" можно будет подать заявление о браке без бумажного паспорта

"Подключили ЗАГС к шерингу цифровых документов в Дії. Теперь можно жениться, даже если забыли паспорт дома", – пишет Федоров.

По информации пресс-службы Минцифры, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо:

обновить "Дію" и открыть паспорт;

нажать и выбрать штрихкод;

предоставить штрихкод работнику ЗАГС для считывания;

подтвердить запрос на передачу данных в приложении.

"Цифровая копия паспорта с е-подписью "Дії" передается в сервис органов государственной регистрации актов гражданского состояния. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции – подтверждение личности и получение необходимых копий. Это значительно сократит обслуживание и поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных", – говорится в сообщении.