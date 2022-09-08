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В "Дії" можно будет подать заявление о браке без бумажного паспорта

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В приложении Дія появилась новая функция
В приложении Дія появилась новая функция
Фото: depositphotos.com

Заявление о браке теперь можно будет подать через приложение "Дія", не предоставляя бумажный паспорт. Об этом 8 сентября сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Подключили ЗАГС к шерингу цифровых документов в Дії. Теперь можно жениться, даже если забыли паспорт дома", – пишет Федоров.

 По информации пресс-службы Минцифры, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо:

  • обновить "Дію" и открыть паспорт;
  • нажать и выбрать штрихкод;
  • предоставить штрихкод работнику ЗАГС для считывания;
  • подтвердить запрос на передачу данных в приложении.

"Цифровая копия паспорта с е-подписью "Дії" передается в сервис органов государственной регистрации актов гражданского состояния. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции – подтверждение личности и получение необходимых копий. Это значительно сократит обслуживание и поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных", – говорится в сообщении.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко". Число пользователей "Дії" превысило 13 млн.

Теги: паспорт, Михаил Федоров, приложение Дія, брак, Минцифры
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