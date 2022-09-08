В "Дії" можно будет подать заявление о браке без бумажного паспорта

"Подключили ЗАГС к шерингу цифровых документов в Дії. Теперь можно жениться, даже если забыли паспорт дома", – пишет Федоров.
По информации пресс-службы Минцифры, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо:
"Цифровая копия паспорта с е-подписью "Дії" передается в сервис органов государственной регистрации актов гражданского состояния. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции – подтверждение личности и получение необходимых копий. Это значительно сократит обслуживание и поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных", – говорится в сообщении.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко". Число пользователей "Дії" превысило 13 млн.