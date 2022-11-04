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В "Дії" появятся новые документы

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Количество цифровых документов в "Дії" увеличивается
Количество цифровых документов в "Дії" увеличивается
Фото: Дія / Facebook

В приложении "Дія" появятся новые цифровые документы – дипломы об образовании и школьные аттестаты. Об этом 4 ноября сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Документы в смартфоне вместо бумажных можно использовать при трудоустройстве, поступлении в университет или оформлении в службе занятости, отметил он.

"За время полномасштабной войны многие украинцы потеряли свои дипломы и аттестаты. Забыли дома во время эвакуации, оставили во временно оккупированных городах, часть была просто уничтожена во время вражеских ракетных обстрелов. Восстановить документы об образовании – довольно сложный, бюрократический процесс. Поэтому их цифровизация – это не только об удобстве, но и об упрощении жизни для тысяч ВПЛ (временно перемещенных лиц)", – объяснил он.

Правительство уже поддержало соответствующее постановление. Минцифры вместе с Министерством образования и науки и Государственной налоговой службой начали разработку.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко" и другие.

Теги: документы, Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры
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