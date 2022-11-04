В "Дії" появятся новые документы

Документы в смартфоне вместо бумажных можно использовать при трудоустройстве, поступлении в университет или оформлении в службе занятости, отметил он.
"За время полномасштабной войны многие украинцы потеряли свои дипломы и аттестаты. Забыли дома во время эвакуации, оставили во временно оккупированных городах, часть была просто уничтожена во время вражеских ракетных обстрелов. Восстановить документы об образовании – довольно сложный, бюрократический процесс. Поэтому их цифровизация – это не только об удобстве, но и об упрощении жизни для тысяч ВПЛ (временно перемещенных лиц)", – объяснил он.
Правительство уже поддержало соответствующее постановление. Минцифры вместе с Министерством образования и науки и Государственной налоговой службой начали разработку.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко" и другие.