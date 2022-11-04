В "Дії" появятся новые документы

Документы в смартфоне вместо бумажных можно использовать при трудоустройстве, поступлении в университет или оформлении в службе занятости, отметил он.

"За время полномасштабной войны многие украинцы потеряли свои дипломы и аттестаты. Забыли дома во время эвакуации, оставили во временно оккупированных городах, часть была просто уничтожена во время вражеских ракетных обстрелов. Восстановить документы об образовании – довольно сложный, бюрократический процесс. Поэтому их цифровизация – это не только об удобстве, но и об упрощении жизни для тысяч ВПЛ (временно перемещенных лиц)", – объяснил он.

Правительство уже поддержало соответствующее постановление. Минцифры вместе с Министерством образования и науки и Государственной налоговой службой начали разработку.