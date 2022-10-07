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Украинцы смогут получить справку о прописке в "Дії"

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В "Дію" добавят новую услугу
В "Дію" добавят новую услугу
Фото: pixabay.com

Скоро в приложении "Дія" можно будет получить справку о месте жительства. Уже запущена бета-версия, сообщил 7 октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Выписка о месте жительства — один из самых популярных документов среди украинцев. Он необходим во многих жизненных ситуациях. Например, если нужно устроить ребенка в детский сад или школу, открыть счет в банке, стать на военный учет или при устройстве на новую работу. В общем, для получения 25% всех государственных услуг необходимо предоставить документ с информацией о вашем месте жительства", – написал он.

По его словам, сгенерировать справку можно в несколько кликов, ее подлинность проверяется по QR-коду.

Министр заверил, что идет работа над тем, чтобы ликвидировать лишние справки и государственные органы сами могли проверить в реестрах информацию о гражданах.

В сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации говорится, что украинцы могут принять участие в бета-тестировании новой услуги.

Для бета-теста нужно иметь верифицированный налоговый номер (ИНН), зарегистрированное место жительства и быть старше 14 лет. Чтобы протестировать услугу для ребенка младше 14 лет, нужно, чтобы в приложение было добавлено его свидетельство о рождении.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

Число пользователей "Дії" превысило 13 млн. В августе 2021 года "Дія" получила награды за лучшее мобильное приложение и интерфейс.

Теги: приложение, Михаил Федоров, административные услуги, приложение Дія, электронные услуги, прописка, сервис
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