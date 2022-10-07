Украинцы смогут получить справку о прописке в "Дії"

"Выписка о месте жительства — один из самых популярных документов среди украинцев. Он необходим во многих жизненных ситуациях. Например, если нужно устроить ребенка в детский сад или школу, открыть счет в банке, стать на военный учет или при устройстве на новую работу. В общем, для получения 25% всех государственных услуг необходимо предоставить документ с информацией о вашем месте жительства", – написал он.
По его словам, сгенерировать справку можно в несколько кликов, ее подлинность проверяется по QR-коду.
Министр заверил, что идет работа над тем, чтобы ликвидировать лишние справки и государственные органы сами могли проверить в реестрах информацию о гражданах.
В сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации говорится, что украинцы могут принять участие в бета-тестировании новой услуги.
Для бета-теста нужно иметь верифицированный налоговый номер (ИНН), зарегистрированное место жительства и быть старше 14 лет. Чтобы протестировать услугу для ребенка младше 14 лет, нужно, чтобы в приложение было добавлено его свидетельство о рождении.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".
Число пользователей "Дії" превысило 13 млн. В августе 2021 года "Дія" получила награды за лучшее мобильное приложение и интерфейс.