Украинцы смогут получить справку о прописке в "Дії"

"Выписка о месте жительства — один из самых популярных документов среди украинцев. Он необходим во многих жизненных ситуациях. Например, если нужно устроить ребенка в детский сад или школу, открыть счет в банке, стать на военный учет или при устройстве на новую работу. В общем, для получения 25% всех государственных услуг необходимо предоставить документ с информацией о вашем месте жительства", – написал он.

По его словам, сгенерировать справку можно в несколько кликов, ее подлинность проверяется по QR-коду.

Министр заверил, что идет работа над тем, чтобы ликвидировать лишние справки и государственные органы сами могли проверить в реестрах информацию о гражданах.

В сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации говорится, что украинцы могут принять участие в бета-тестировании новой услуги.

Для бета-теста нужно иметь верифицированный налоговый номер (ИНН), зарегистрированное место жительства и быть старше 14 лет. Чтобы протестировать услугу для ребенка младше 14 лет, нужно, чтобы в приложение было добавлено его свидетельство о рождении.