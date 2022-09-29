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ОБЩЕСТВО

В "Дії" можно будет оформить разрешение на выезд ребенка за границу

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В приложении "Дія" появилась новая функция
В приложении "Дія" появилась новая функция
Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации одобрил законопроект, который позволяет родителям оформлять временное разрешение на выезд ребенка до 16 лет в приложении "Дія". Об этом 28 сентября сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.

"Родители смогут бесплатно оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в приложении "Дія" за несколько кликов без бюрократии и очередей. Эта реформа учитывает нынешние вызовы и обеспечит возможность родителям быстро, удобно и бесплатно оформить такое согласие", – говорится в сообщении.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко". Число пользователей "Дії" превысило 13 млн. 

Теги: нотариус, дети, законопроект, приложение, реформа, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія
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