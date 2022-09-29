В "Дії" можно будет оформить разрешение на выезд ребенка за границу

"Родители смогут бесплатно оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в приложении "Дія" за несколько кликов без бюрократии и очередей. Эта реформа учитывает нынешние вызовы и обеспечит возможность родителям быстро, удобно и бесплатно оформить такое согласие", – говорится в сообщении.

Контекст: "Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами. По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко". Число пользователей "Дії" превысило 13 млн.