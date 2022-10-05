Бесплатный роуминг между Украиной и ЕС заработает в октябре – Федоров

Он отметил, что переговоры продолжаются, и это является одним из приоритетов коммуникации. По его словам, ЕС придется изменить процедуру для страны, не являющейся членом союза.

Как рассказал изданию директор Департамента по развитию связи Минцифры Стас Прибитько, после того, как заработает роуминг пользователи смогут сэкономить, ведь стоимость мобильных услуг в его рамках станет значительно ниже по сравнению с ценами до 24 февраля. Кроме того, больше не будет необходимости изменять SIM-карты во время поездок по Европе, добавил он.

В то же время издание отмечает, что бесплатный роуминг де-факто уже работает: украинские переселенцы в ЕС уже используют для связи с родственниками в Украине карты отечественных мобильных операторов, платя при этом только за привычный пакет услуг мобильной связи.