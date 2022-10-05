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Бесплатный роуминг между Украиной и ЕС заработает в октябре – Федоров

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Стоимость мобильных услуг в рамках роуминга станет ниже
Стоимость мобильных услуг в рамках роуминга станет ниже
Фото: depositphotos.com

Соглашение об отмене роуминга между Украиной и Европейским союзом должны утвердить в октябре. Об этом заявил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии "Зеркало недели".

Он отметил, что переговоры продолжаются, и это является одним из приоритетов коммуникации. По его словам, ЕС придется изменить процедуру для страны, не являющейся членом союза. 

Как рассказал изданию директор Департамента по развитию связи Минцифры Стас Прибитько, после того, как заработает роуминг пользователи смогут сэкономить, ведь стоимость мобильных услуг в его рамках станет значительно ниже по сравнению с ценами до 24 февраля. Кроме того, больше не будет  необходимости изменять SIM-карты во время поездок по Европе, добавил он. 

В то же время издание отмечает, что бесплатный роуминг де-факто уже работает: украинские переселенцы в ЕС уже используют для связи с родственниками в Украине карты отечественных мобильных операторов, платя при этом только за привычный пакет услуг мобильной связи.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль после разговора по видеосвязи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга

Теги: Украина, Европейский союз, Евросоюз, роуминг, Михаил Федоров, Минцифры
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