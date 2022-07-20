В Европе продлили бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Звонки из-за границы будут и дальше оплачиваться по внутренним тарифам

Граждане Украины, которые из-за российского вторжения выехали в страны ЕС, смогут и дальше звонить по ценам украинских операторов, говорится в сообщении.

"Предварительно договоренности были на три месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев", – информирует Минцифры.

По данным министерства, сегодня около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С украинской стороны заявление поддерживают компании "Киевстар", Vodafone и lifecell.