В Европе продлили бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Звонки из-за границы будут и дальше оплачиваться по внутренним тарифам

Граждане Украины, которые из-за российского вторжения выехали в страны ЕС, смогут и дальше звонить по ценам украинских операторов, говорится в сообщении.
"Предварительно договоренности были на три месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев", – информирует Минцифры.
По данным министерства, сегодня около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С украинской стороны заявление поддерживают компании "Киевстар", Vodafone и lifecell.
О том, что 24 мобильных оператора ЕС и три мобильных оператора Украины подписали договор об обеспечении доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС – Украина, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил 7 апреля.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 19 июля, более 5 млн украинцев находятся в странах ЕС, из них более 3 млн получили статус временной защиты.