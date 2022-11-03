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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Microsoft предоставит технологическую помощь Украине на $100 млн

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Михаил Федоров и Брэд Смит обсудили помощь Украине
Михаил Федоров и Брэд Смит обсудили помощь Украине
Фото: EPA

Американская компания Microsoft предоставит Украине помощь на сумму $100 млн, в том числе бесплатное использование облачных сервисов. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram 3 ноября.

Государственные структуры и объекты критической инфраструктуры смогут бесплатно использовать облачные сервисы Microsoft до конца 2023 года. Также предусмотрена поддержка цифровой реформы Государственной службы статистики.

"Microsoft – большой друг Украины. Именно их облачные технологии с начала полномасштабной войны сыграли решающую роль в защите цифровой инфраструктуры и безопасности данных украинцев. Это неоценимая поддержка на технологическом фронте", – написал Федоров.

Федоров поблагодарил команду Microsoft и лично вице-президента Брэда Смита за сотрудничество.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ ушли более 1000 компаний.

Microsoft стала одной из первых, которая еще в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России. За это время Украина получила более $400 млн поддержки.

Кроме безвозмездных сервисов, Microsoft поддерживает Украину в сфере кибербезопасности, жертвует средства на гуманитарную помощь, сотрудничает с украинским правительством по документированию военных преступлений российских захватчиков.

Теги: Microsoft, гуманитарная помощь, технологии, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Федоров
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