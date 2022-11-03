Microsoft предоставит технологическую помощь Украине на $100 млн

Государственные структуры и объекты критической инфраструктуры смогут бесплатно использовать облачные сервисы Microsoft до конца 2023 года. Также предусмотрена поддержка цифровой реформы Государственной службы статистики.

"Microsoft – большой друг Украины. Именно их облачные технологии с начала полномасштабной войны сыграли решающую роль в защите цифровой инфраструктуры и безопасности данных украинцев. Это неоценимая поддержка на технологическом фронте", – написал Федоров.

Федоров поблагодарил команду Microsoft и лично вице-президента Брэда Смита за сотрудничество.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ ушли более 1000 компаний.

Microsoft стала одной из первых, которая еще в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России. За это время Украина получила более $400 млн поддержки.

Кроме безвозмездных сервисов, Microsoft поддерживает Украину в сфере кибербезопасности, жертвует средства на гуманитарную помощь, сотрудничает с украинским правительством по документированию военных преступлений российских захватчиков.