Словакия выделит Украине новый пакет военной помощи

Также Украина получит около 300 генераторов. Шмыгаль сообщил, что обсудил с делегацией Словакии потребности Украины в энергетическом оборудовании.
"Из-за российских обстрелов почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена. Остаются оккупированными ЗАЭС, Каховская ГЭС. Поэтому поддержка Словакии укрепляет нашу стойкость в прохождении зимы", – написал премьер.
Он отметил, что министры правительства Словакии подтвердили свое намерение помогать Украине с оружием, финансами, санкциями и членством в ЕС, и поблагодарил премьера и весь народ Словакии за поддержку.
О пакете помощи также сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Он уточнил, что в пакете будет боезапас, в том числе больших калибров для истребителей, теплые вещи и другое снаряжение. Качер подчеркнул, что Словакия также окажет Украине гуманитарную поддержку.
После нападения России на Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.
15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".
18 ноября министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что Словакия поставила в Украину семь из восьми законтрактованных самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, и пообещал, что в ближайшее время будет поставлена и восьмая.
29 ноября Надь сообщил, что Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.