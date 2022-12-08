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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Словакия выделит Украине новый пакет военной помощи

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В Киеве прошла встреча с делегацией из Словакии
В Киеве прошла встреча с делегацией из Словакии
Скриншот: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Словакия одобрила новый пакет военной помощи Украине, в который, в числе прочего, войдет система разминирования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 декабря в Telegram.

Также Украина получит около 300 генераторов. Шмыгаль сообщил, что обсудил с делегацией Словакии потребности Украины в энергетическом оборудовании. 

"Из-за российских обстрелов почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена. Остаются оккупированными ЗАЭС, Каховская ГЭС. Поэтому поддержка Словакии укрепляет нашу стойкость в прохождении зимы", – написал премьер.

Он отметил, что министры правительства Словакии подтвердили свое намерение помогать Украине с оружием, финансами, санкциями и членством в ЕС, и поблагодарил премьера и весь народ Словакии за поддержку.

О пакете помощи также сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Он уточнил, что в пакете будет боезапас, в том числе больших калибров для истребителей, теплые вещи и другое снаряжение. Качер подчеркнул, что Словакия также окажет Украине гуманитарную поддержку.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1493144587834137/

Контекст:

После нападения России на Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.

15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".

18 ноября министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что Словакия поставила в Украину семь из восьми законтрактованных самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, и пообещал, что в ближайшее время будет поставлена и восьмая.

29 ноября Надь сообщил, что Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.

Теги: Словакия, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Денис Шмыгаль
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