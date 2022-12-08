Словакия выделит Украине новый пакет военной помощи

В Киеве прошла встреча с делегацией из Словакии Скриншот: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Также Украина получит около 300 генераторов. Шмыгаль сообщил, что обсудил с делегацией Словакии потребности Украины в энергетическом оборудовании.

"Из-за российских обстрелов почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена. Остаются оккупированными ЗАЭС, Каховская ГЭС. Поэтому поддержка Словакии укрепляет нашу стойкость в прохождении зимы", – написал премьер.

Он отметил, что министры правительства Словакии подтвердили свое намерение помогать Украине с оружием, финансами, санкциями и членством в ЕС, и поблагодарил премьера и весь народ Словакии за поддержку.

О пакете помощи также сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Он уточнил, что в пакете будет боезапас, в том числе больших калибров для истребителей, теплые вещи и другое снаряжение. Качер подчеркнул, что Словакия также окажет Украине гуманитарную поддержку.