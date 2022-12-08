Зеленский встретился с делегацией Словакии, включающей трех министров, и рассказал, чего ждет от нее

На переговорах присутствовали министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер, министр обороны Ярослав Надь и министр экономики Карел Гирман.

Зеленский поблагодарил министров за весомую поддержку Украины со стороны Словакии с первых дней полномасштабного вторжения России, усилия по консолидации международной поддержки Украины, а также содействие украинцам, прибывшим в Словакию в поисках убежища от войны.

"Мы благодарны за поддержку наших людей. Мы об этом никогда не забудем", – сказал Зеленский.

Он проинформировал словацких чиновников о последствиях массированных ракетных ударов России по объектам гражданской энергетической инфраструктуры и о помощи, в которой нуждается Украина для возобновления энергоснабжения.

Зеленский отметил также, что Украина ожидает признания РФ государством – спонсором терроризма со стороны стран – членов ЕС на национальном уровне, как это недавно сделал Европарламент. Также была отмечена важность скорейшего одобрения девятого пакета санкций ЕС в отношении России.

На встрече также обсудили направления дальнейшего взаимодействия стран с целью укрепления обороноспособности Украины, подготовки украинских военнослужащих и поддержки разминирования деоккупированных территорий.

Отдельно Зеленский поблагодарил Словакию за активную поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины.

"Рассчитываем на содействие Братиславы в скорейшем обретении Украиной полноправного членства в ЕС", – отметил президент.