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США ввели новые санкции против россиян за коррупцию и нарушения прав человека. Под них попали весь ЦИК РФ и сотрудники АП, курировавшие "фильтрацию" украинцев

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Санкции США введены за организацию "референдумов о присоединении" на оккупированных территориях, "фильтрацию" украинцев и пытки
Санкции США введены за организацию "референдумов о присоединении" на оккупированных территориях, "фильтрацию" украинцев и пытки
Фото: EPA

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в связи с Международным днем борьбы с коррупцией и Днем прав человека 9 декабря ввело санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, причастных к коррупции или нарушению прав человека в девяти странах, включая Россию. Список опубликован на сайте минфина США.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против Центризбиркома РФ и ее 15 членов", – говорится в сообщении. 

В пресс-релизе ведомства названы две причины санкций против ЦИК России. Одна из них – та, что в этом сентябре ЦИК помогал контролировать и отслеживать фиктивные референдумы, проведенные в оккупированных районах Украины.

"Кроме того, ЦИК России проводит и наблюдает за федеральными и местными выборами в России, включая референдумы. В течение многих лет ЦИК России рекламировал как чистые и прозрачные выборы в России, изобилующие нарушениями и заслуживающими доверия обвинениями в том, что Кремль тщательно подтасовывает результаты", – отметили в министерстве. 

Среди членов ЦИК, попавших под санкции, – председатель комиссии Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталья Бударина, а также Павел Андреев, Игорь Борисов, Борис Эбзеев, Эльмира Хаймурзина, Евгений Колюшин, Александр Курдюмов, Николай Левичев, Антон Лопатин, Людмила Маркина, Константин Мазуревский, Евгений Шевченко и Андрей Шутов.

Памфилова и Левичев уже находятся под санкциями Канады, Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. ЕС, Великобритания и Швейцария также ранее ввели санкции в отношении Булаева, отмечает "Голос Америки"

Кроме того, в этот санкционный список попали еще шесть физлиц за участие в "фильтрации" жителей временно оккупированных РФ территорий Украины.

Ограничительные меры, в частности, коснулись сотрудников администрации президента РФ Олега Нестерова и Евгения Кима, которые, по данным ведомства, курировали "фильтрацию" сотрудников администрации Мариуполя в центре, организованном в поселке Мангуш в Донецкой области. Нестеров также помогал координировать фиктивный референдум о присоединении в Запорожской области Украины.

"Свидетели сообщают о недостатке продуктов, переполненных камерах и избиениях в фильтрационном центре в Мангуше. Один свидетель слышал, как российские солдаты обсуждали расстрел людей, прошедших фильтрацию в Мангуше", – говорится в сообщении. 

Под санкциями также оказалась гражданка России Марина Середа, сотрудница "МВД ДНР". Она, по информации минфина США, курировала работу фильтрационных пунктов на территории Донецкой области.

В этот список также включен Алексей Муратов, представитель "ДНР", – сообщается, что он согласовывал работу фильтрационных пунктов с лидером марионеточной "республики" Денисом Пушилиным. Муратов уже был включен в санкционный список, созданный в июне 2017 года за действия, угрожающие безопасности и суверенитету Украины.

Кроме того, Госдепартамент США ввел санкции в отношении россиян Очура-Суге Монгуша и Людмилы Зайцевой. По данным ведомства, Монгуш применял пытки, а Зайцева занималась похищением и насильственным переселением детей из Украины.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ноябре украинские военные освободили часть Херсонской области, включая областной центр, и практически всю остававшуюся под оккупацией часть Николаевской области.

Теги: Россия, США, выборы, санкции, референдум, права человека, Госдепартамент США, Мариуполь, пытки, Элла Памфилова, ДНР, война России против Украины, ЦИК РФ, минфин США
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