Зеленский об освобождении украинцев из плена РФ: Мы, мягко говоря, не видим решительности от таких организаций, как Красный Крест

Зеленский полагает, что система омбудсменов может способствовать возвращению всех украинцев из плена РФ Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что в ходе обменов с начала полномасштабного вторжения РФ из плена удалось освободить 1331 украинского военнослужащего.

"Я очень горжусь этим результатом нашего государства. Защита людей, где бы они ни были. Мы должны возвращать всех – это наша обязанность. И в то время, когда мы, мягко говоря, не видим решимости и конкретных действий в соответствующих процессах от таких организаций, как Международный комитет Красного Креста, мы должны искать и находить новые форматы, новых людей в новых реалиях, новые форматы взаимодействия, новые линии сотрудничества", – добавил он.

Президент рассказал, что на конференции присутствует президент международного института омбудсменов Крис Филд. Зеленский высказал мнение, что потенциал системы института омбудсменов "может дать гораздо больше ради защиты прав человека для Украины".

"Возможно, именно эта система – система омбудсменов и международный компонент сотрудничества в этой системе – сможет нас с вами приблизить к желаемому результату – к возвращению домой всех украинцев: взрослых, детей, военнопленных, политзаключенных, всех, кого силой удерживают на территории Российской Федерации и на временно оккупированных территориях нашего государства. Стоит хотя бы попробовать", – добавил он.