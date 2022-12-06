Новый обмен пленными: в Украину вернулось 60 человек. Фото

В составе группы – 58 мужчин и две женщины Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Среди них – военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.

В составе группы – 58 мужчин и две женщины. Домой вернулись 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 – из оборонявших "Азовсталь". Есть те, которых содержали в РФ и Оленовке Донецкой области, уточнил Лубинец.

"Раненые получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы. Знаем, как каждого из них ждут родные дома, поэтому продолжаем работу для того, чтобы вернуть домой каждого", – говорится в сообщении омбудсмена.