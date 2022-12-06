Новый обмен пленными: в Украину вернулось 60 человек. Фото

Среди них – военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.
В составе группы – 58 мужчин и две женщины. Домой вернулись 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 – из оборонявших "Азовсталь". Есть те, которых содержали в РФ и Оленовке Донецкой области, уточнил Лубинец.
"Раненые получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы. Знаем, как каждого из них ждут родные дома, поэтому продолжаем работу для того, чтобы вернуть домой каждого", – говорится в сообщении омбудсмена.
С начала войны из российского плена удалось освободить 1331 украинца. Об этом 2 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".