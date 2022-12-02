СБУ опубликовала видео обмена пленными, который состоялся 1 декабря

Украина в результате обменов пленными вернула домой 1319 человек Фото: Sergii Nykyforov / Facebook

Удалось вернуть четырех офицеров и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава. В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе восемь защитников "Азовстали", уточнили в СБУ.

"Большинство из освобожденных украинцев получили ранения и травмы. Некоторые из них – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться. Все они будут проходить медицинское обследование, лечение и реабилитацию", – отметила пресс-служба.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

На предыдущей неделе состоялось три обмена, в ходе которых Украина вернула домой из российского плена 98 человек, информировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украина в результате обменов пленными вернула домой 1319 человек. Соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского процитировал 1 декабря в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Президент Украины: не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1319 героев. Благодарен всей команде! Молодцы!" – привел Никифоров слова президента Украины.