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СБУ опубликовала видео обмена пленными, который состоялся 1 декабря

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Украина в результате обменов пленными вернула домой 1319 человек
Украина в результате обменов пленными вернула домой 1319 человек
Фото: Sergii Nykyforov / Facebook

Служба безопасности Украины (СБУ) показала видео очередного обмена пленными, в ходе которого 1 декабря Украине удалось освободить 50 защитников. Кадры обнародовала пресс-служба органа 2 декабря.

Удалось вернуть четырех офицеров и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава. В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе восемь защитников "Азовстали", уточнили в СБУ.

"Большинство из освобожденных украинцев получили ранения и травмы. Некоторые из них – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться. Все они будут проходить медицинское обследование, лечение и реабилитацию", – отметила пресс-служба.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube

На предыдущей неделе состоялось три обмена, в ходе которых Украина вернула домой из российского плена 98 человек, информировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украина в результате обменов пленными вернула домой 1319 человек. Соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского процитировал 1 декабря в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Президент Украины: не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1319 героев. Благодарен всей команде! Молодцы!" – привел Никифоров слова президента Украины.

Контекст:

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Россия, СБУ, Украина, военные, Азовсталь, пленные, Владимир Зеленский, военнослужащий, обмен пленными, Андрей Ермак, Служба безопасности Украины, Сергей Никифоров
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