СБУ задержала в Лимане женщину, которая предлагала местным жителям сухпайки в обмен на поддержку оккупационной власти

В СБУ отметили, что после освобождения Лимана подозреваемая пыталась скрываться, чтобы избежать правосудия Фото: ssu.gov.ua

"Ее назначили "председателем микрорайона Северный", где коллаборантка способствовала распространению кремлевского режима и сдавала агрессору участников сопротивления. Кроме того, она помогала захватчикам организовывать незаконный "референдум" по "присоединению" региона к стране-агрессору. Для обеспечения поддержки "новой власти" и сбора нужного количества "голосов" она предлагала "гумпомощь" из России в виде продуктового набора с пропагандистскими открытками. В случае несогласия поддержать фейковый плебисцит угрожала "жалобами" в оккупационные органы и репрессиями", – рассказали в спецслужбе.

По данным следствия, фигуранткой оказалась местная жительница, которая после захвата города "вышла" на захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины. Чтобы подтвердить свою приверженность, она передала оккупантам списки украинских патриотов, которые потенциально могли сопротивляться агрессору.

В СБУ отметили, что после освобождения Лимана подозреваемая пыталась скрываться, чтобы избежать правосудия, однако вскоре была задержана правоохранителями.

Ей сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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