Представители Украины и России встречались в ОАЭ, чтобы обсудить обмен пленными и экспорт аммиака из РФ

Анонимные источники, осведомленные о встрече, сообщили, что переговоры проходили при посредничестве ОАЭ. Организация Объединенных Наций посредником не выступала, при том, что она занимает центральную роль в переговорах по экспорту сельскохозяйственной продукции из трех украинских черноморских портов. Аммиак используется для производства удобрений.
Переговоры направлены на устранение оставшихся препятствий в экспорте и облегчение глобальной нехватки продовольствия за счет разблокирования украинского и российского экспорта, пишет агентство.
По словам источников, российские и украинские представители встретились в Абу-Даби 17 ноября. Темой встречи было разрешение России возобновить экспорт аммиака в обмен на обмен пленными. О результатах переговоров Reuters неизвестно.
Информацию о том, что такая встреча имела место, подтвердил "Стране" пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. При этом он подчеркнул, что это не были переговоры, а "рутинные контакты людей, которые занимаются обменом пленных".
Между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Последний обмен, о котором сообщали власти, состоялся 24 ноября, в Украину вернулись 50 украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".