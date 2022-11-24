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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Откровенные интервью могут навредить". Маляр призвала "не акцентировать внимание" на тех, кто вернулся из плена

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Маляр: Нужно время, чтобы военнослужащие прошли все этапы восстановления, а также время для возвращения домой всех, кого удерживает кремлевский режим
Маляр: Нужно время, чтобы военнослужащие прошли все этапы восстановления, а также время для возвращения домой всех, кого удерживает кремлевский режим
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Замминистра обороны Украины Анны Маляр призывает представителей СМИ и других лиц "не акцентировать внимание" на тех, кто вернулся из российского плена, чтобы не нанести вред тем, кто еще остается в плену.

Об этом она заявила 24 ноября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

Она отметила, что на этой неделе в вопросе обмена пленными "есть успехи" и операция по возвращению украинских военнопленных продолжается. 

"И мы обращаемся к представителям медиа и другим лицам [с просьбой] не акцентировать свое внимание на тех, кого уже вернули. Нужно время, чтобы военнослужащие прошли все этапы восстановления, а также время для возвращения домой всех, кого удерживает кремлевский режим. Информация, которая распространяется через откровенные интервью с ними, может навредить тем, кто ждет обмена и еще находится в плену у РФ", – добавила Маляр.  

Контекст:

По состоянию на 27 октября между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек. Обмены проходили и после этого. Последний, о котором сообщалось публично, состоялся 24 ноября, Украина вернула 50 военнослужащих

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пленные, Минобороны, Анна Маляр, военнослужащий, обмен пленными
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