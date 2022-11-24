"Откровенные интервью могут навредить". Маляр призвала "не акцентировать внимание" на тех, кто вернулся из плена

Маляр: Нужно время, чтобы военнослужащие прошли все этапы восстановления, а также время для возвращения домой всех, кого удерживает кремлевский режим Фото: Ганна Маляр / Facebook

Об этом она заявила 24 ноября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

Она отметила, что на этой неделе в вопросе обмена пленными "есть успехи" и операция по возвращению украинских военнопленных продолжается.

"И мы обращаемся к представителям медиа и другим лицам [с просьбой] не акцентировать свое внимание на тех, кого уже вернули. Нужно время, чтобы военнослужащие прошли все этапы восстановления, а также время для возвращения домой всех, кого удерживает кремлевский режим. Информация, которая распространяется через откровенные интервью с ними, может навредить тем, кто ждет обмена и еще находится в плену у РФ", – добавила Маляр.