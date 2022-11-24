"Откровенные интервью могут навредить". Маляр призвала "не акцентировать внимание" на тех, кто вернулся из плена

Об этом она заявила 24 ноября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.
Она отметила, что на этой неделе в вопросе обмена пленными "есть успехи" и операция по возвращению украинских военнопленных продолжается.
"И мы обращаемся к представителям медиа и другим лицам [с просьбой] не акцентировать свое внимание на тех, кого уже вернули. Нужно время, чтобы военнослужащие прошли все этапы восстановления, а также время для возвращения домой всех, кого удерживает кремлевский режим. Информация, которая распространяется через откровенные интервью с ними, может навредить тем, кто ждет обмена и еще находится в плену у РФ", – добавила Маляр.
По состоянию на 27 октября между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек. Обмены проходили и после этого. Последний, о котором сообщалось публично, состоялся 24 ноября, Украина вернула 50 военнослужащих.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".