Состоялся еще один обмен пленными, Украина вернула 50 человек, в том числе защитников Мариуполя, удерживаемых в Оленовке

"Провели очередной большой обмен пленными. Освободили 50 защитников Украины. Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем находившихся в Оленовке [Донецкой области] пленных, раненых, в том числе в боях на донецком, луганском, запорожском направлениях. Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до освобождения последнего украинца", – написал он и поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

На предыдущей неделе состоялось три обмена пленными, в ходе которых Украина вернула домой из российского плена 98 человек, информировал Ермак.