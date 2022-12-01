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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал общее количество героев, возвращенных Украиной из российского плена, и пообещал не останавливаться

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Зеленский обещает вернуть домой всех защитников Украины, находящихся сейчас в плену
Зеленский обещает вернуть домой всех защитников Украины, находящихся сейчас в плену
Фото: president.gov.ua

Украина в результате обменов пленными вернула домой 1319 человек. Соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского процитировал 1 декабря в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Президент Украины: не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1319 героев. Благодарен всей команде! Молодцы!", – привел Никифоров слова президента Украины. 

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/pfbid02UgSrVAiHnmA9vNMJnV5gUdfRzhBKCiAFALoJYkGVLXSXMQ1UTi8J4hvrPYika4qRl

Заявление украинского лидера было опубликовано после очередного обмена пленными 1 декабря, в результате которого удалось вернуть домой 50 защитников Украины.

На предыдущей неделе состоялось три обмена пленными, в ходе которых Украина вернула домой из российского плена 98 человек, информировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Сообщалось, что по состоянию на 27 октября между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными. Домой в Украину в результате вернулись около 1 тыс. человек

 

Контекст:

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, пленные, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, обмен пленными, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Сергей Никифоров, российские оккупанты
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