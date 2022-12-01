Зеленский назвал общее количество героев, возвращенных Украиной из российского плена, и пообещал не останавливаться

"Президент Украины: не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1319 героев. Благодарен всей команде! Молодцы!", – привел Никифоров слова президента Украины.
Заявление украинского лидера было опубликовано после очередного обмена пленными 1 декабря, в результате которого удалось вернуть домой 50 защитников Украины.
На предыдущей неделе состоялось три обмена пленными, в ходе которых Украина вернула домой из российского плена 98 человек, информировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Сообщалось, что по состоянию на 27 октября между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными. Домой в Украину в результате вернулись около 1 тыс. человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".