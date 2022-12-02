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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: С начала войны из российского плена удалось освободить 1331 украинца

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Зеленский вручил государственные награды украинским защитникам и защитницам, освобожденным из российского плена
Зеленский вручил государственные награды украинским защитникам и защитницам, освобожденным из российского плена
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 2 декабря в Киеве встретился с украинскими защитниками и защитницами, освобожденными из российского плена, вручив им государственные награды.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

"Военные и гражданские. Воины нашей армии, ВМС, нацгвардейцы, полицейские, пограничники, тероборонцы. Медики, спасатели, наши волонтеры. Выходцы из всех областей. Люди, прошедшие бои на севере, на востоке, на юге, на Змеином. Мариуполь и "Азовсталь". Оборона Киева и Харькова. Защита Херсонской области, защита нашего Запорожья. Это люди разных званий, с разными личными историями, но которых мы все равно ждали дома. За которых мы сражались! Все равно боролись за каждого, каждую. Прошедшие через плен, но сохранившие достоинство", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина продолжит работу над возвращением домой оставшихся в РФ и на оккупированных территориях пленных украинцев.

"1331 уже свободен. Но мы должны вернуть всех наших героев, которые были захвачены врагом, всех, кто депортирован, кто подвергся репрессиям и кого содержат в разных "изоляциях", – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул важность распространения историй переживших российский плен украинцев, а также тех, кого до сих пор удерживает РФ: об их стойкости, героизме и несокрушимости.

"Пока продолжаются бои, пока в окопах гибнут наши герои и пока остается хоть один пленный у врага, эта война не закончилась для меня и, уверен, для каждого из вас", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1473302509858171/

Контекст:

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Россия, Украина, военные, пограничники, плен, пленные, волонтеры, репрессии, спасатели, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, медики, военнослужащий, президент, обмен пленными, полицейский, награды
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