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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди защитников, которых сегодня вернули из плена, есть бойцы в тяжелом состоянии – ГУР

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Среди защитников, которых удалось освободить сегодня, много раненых
Среди защитников, которых удалось освободить сегодня, много раненых
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Среди военнослужащих, которые были освобождены из российского плена в ходе обмена пленными 1 декабря, есть раненые в тяжелом состоянии. Об этом в ходе национального телемарафона рассказал спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, запись комментария приводит "Суспільне".

Юсов рассказал, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ Украина вернула из плена оккупантов 1331 украинца. Среди освобожденных много раненых, подчеркнул он. 

"Сегодня вот в колонне, которая встречала и возвращалась с места обмена, было много машин скорой помощи. Наши медицинские войска сегодня имеют серьезную работу, потому что из плена вернулись, в частности, бойцы с ранениями и в тяжелом физическом состоянии", – продолжил он. 

Сейчас военнослужащим оказывают помощь, им предоставляют средства связи, рассказал Юсов. 

Он сообщил, что ранения преимущественно были получены военными в ходе боевых действий. 

"Но не редкость, когда ранения или хронические болезни дают осложнения, обостряются, – добавил он. – Все обостряется, нуждается в тщательном медицинском уходе, и Украина его предоставляет". 

Юсов отметил, что на прошлой неделе Украина провела РФ три обмена пленными. "Обмены происходят регулярно благодаря серьезной, планомерной и системной работе", – резюмировал он.

Контекст:

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

1 декабря в ходе обмена удалось вернуть домой 50 защитников Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, раненые, Андрей Юсов, пленные, лечение, обмен пленными, ранение
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