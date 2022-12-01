Среди защитников, которых сегодня вернули из плена, есть бойцы в тяжелом состоянии – ГУР

Среди защитников, которых удалось освободить сегодня, много раненых Фото: Служба безпеки України / Facebook

Юсов рассказал, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ Украина вернула из плена оккупантов 1331 украинца. Среди освобожденных много раненых, подчеркнул он.

"Сегодня вот в колонне, которая встречала и возвращалась с места обмена, было много машин скорой помощи. Наши медицинские войска сегодня имеют серьезную работу, потому что из плена вернулись, в частности, бойцы с ранениями и в тяжелом физическом состоянии", – продолжил он.

Сейчас военнослужащим оказывают помощь, им предоставляют средства связи, рассказал Юсов.

Он сообщил, что ранения преимущественно были получены военными в ходе боевых действий.

"Но не редкость, когда ранения или хронические болезни дают осложнения, обостряются, – добавил он. – Все обостряется, нуждается в тщательном медицинском уходе, и Украина его предоставляет".

Юсов отметил, что на прошлой неделе Украина провела РФ три обмена пленными. "Обмены происходят регулярно благодаря серьезной, планомерной и системной работе", – резюмировал он.