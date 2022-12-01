Среди защитников, которых сегодня вернули из плена, есть бойцы в тяжелом состоянии – ГУР

Юсов рассказал, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ Украина вернула из плена оккупантов 1331 украинца. Среди освобожденных много раненых, подчеркнул он.
"Сегодня вот в колонне, которая встречала и возвращалась с места обмена, было много машин скорой помощи. Наши медицинские войска сегодня имеют серьезную работу, потому что из плена вернулись, в частности, бойцы с ранениями и в тяжелом физическом состоянии", – продолжил он.
Сейчас военнослужащим оказывают помощь, им предоставляют средства связи, рассказал Юсов.
Он сообщил, что ранения преимущественно были получены военными в ходе боевых действий.
"Но не редкость, когда ранения или хронические болезни дают осложнения, обостряются, – добавил он. – Все обостряется, нуждается в тщательном медицинском уходе, и Украина его предоставляет".
Юсов отметил, что на прошлой неделе Украина провела РФ три обмена пленными. "Обмены происходят регулярно благодаря серьезной, планомерной и системной работе", – резюмировал он.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".
1 декабря в ходе обмена удалось вернуть домой 50 защитников Украины.