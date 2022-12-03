Азовец Дутчак: Редис нам сказал: "Ребята, три-четыре месяца – и нас обменяют". Командир у нас вещий

Дутчак: 21 сентября я вышел на плац и говорю: "Ребята, сегодня 21-е число. Я начинаю волноваться. И тут проходит каких-то полчаса – и начинают называть списки для этапирования Фото: Владислав Дутчак / Facebook

Дутчак принимал участие в обороне Мариуполе Донецкой области и был среди военнослужащих, которые удерживали последний объект в городе – завод "Азовсталь".

Азовец рассказал, что командование гарнизона приняло решение выходить с "Азовстали", поскольку там находилось много раненых военнослужащих, которым уже было невозможно оказывать медицинскую помощь. "Нужно было спасать этих ребят", – сказал Дутчак.

Он подчеркнул, что военные, обороняющие "Азовсталь", именно вышли с завода, а не сдались в плен.

"Командир сказал: "Ребята, есть договоренность. Мы выходим. Мы не сдаемся". Никто из азовцев не поднимал руки, когда мы выходили. Да, на уровне плеч, когда нас обыскивали. Но это был выход под гарантии третьей стороны, – сказал Дутчак. – Только гарантии третьей стороны и слово русского офицера: а нам было дано слово русского офицера, – а также этот груз огромной ответственности перед нашими ранеными как раз и привел к тому, что начались переговоры о выходе гарнизона Мариуполя с "Азовстали".

Азовец рассказал, что пробыл в колонии в Оленовке, на подконтрольной России территории Донецкой области, ровно четыре месяца.

"Очень запомнилось, почему четыре месяца. Потому что Редис, когда обращался к нам, сказал: "Ребята, есть такая договоренность: будут спасены, обменяны раненые, а потом начнется обмен непосредственно бойцов". Но было очевидно, что офицерский состав обменяют в последнюю очередь. Так было нам очевидно в то время... Но в то же время мы имели представление о Женевской конвенции [об обращении с военнопленными], нам обещалось, что "Женева" будет соблюдена. Поэтому он сказал, что "максимум три-четыре месяца, ребята, – и нас обменяют", – вспомнил Дутчак.

Он рассказал, что 21 сентября в колонии вышел "на так называемый плац" и вспомнил это обещание Прокопенко.

"Говорю: "Ребята, сегодня 21-е число. Я начинаю волноваться. Верю в командира нашего, верю в наше руководство, в Украину, но немножко волнуюсь". И тут буквально проходит каких-то полчаса – и начинают называть списки для этапирования. Но мы не знали, что нас на обмен ведут, думали, что нас будут этапировать или в Донецк, или еще куда-то, в Россию. Вот так случилось. Командир у нас вещий", – сказал азовец.

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