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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азовец Дутчак: На "Азовстали" было несколько прямых попаданий в "Железяку" – наш госпиталь. Они забирали жизни бойцов, которых уже спасли. В такие моменты казалось, что мы здесь все останемся

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Украинские защитники находились на "Азовстали" до середины мая
Украинские защитники находились на "Азовстали" до середины мая
Фото: ЕРА

Российские оккупанты во время обстрелов Мариуполя несколько раз попали по импровизированному госпиталю на заводе "Азовсталь", где находились раненные украинские военные. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал военнослужащий отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" сержант Владислав Дутчак (позывной Доцент).

"Железяка" – это [был наш] госпиталь. Достойные уважения наши медики, которые в этих нечеловеческих условиях делали все, что могли, и больше, и очень хорошо справлялись. Но когда начался огромный наплыв раненых, плюс ко всему стали обстреливать очень сильно территорию, прилегающую к госпиталю, и было несколько прямых попаданий, которые забирали жизни бойцов, которых уже спасли, – вот тогда... Я бы не сказал, что было такое отчаяние, но был момент угрюмого такого фатализма, что "да, наверное, мы здесь все останемся". И очень жаль было ребят, которые мучились просто от нехватки медикаментов. И это, кстати, был самый главный аргумент, почему случился этот выход из "Азовстали". Нужно было спасать этих ребят", – подчеркнул Дутчак.

Он отметил, что оккупанты не соглашались на вывод раненных украинских бойцов в обмен на освобождение российских военнопленных.

"На то время уже количество российских военнопленных, я так понимаю, было достаточным для того, чтобы дать возможность эвакуировать наших раненых. Но российское руководство в очередной раз показало, что для них слова "русские своих не бросают" – это пустой звук, очевидно. И они не пошли на эти переговоры. Поэтому – да, было довольно тягостно. Не от того, что руки опускались у наших врачей – дай Бог им здоровья, и я очень желаю, чтобы они поскорее вернулись, те, которые сейчас в плену, – чтобы они поскорее вернулись по обмену к нам. А от того, что просто нечем в этих условиях помочь. Вот это да, это действительно было тягостное ощущение", – резюмировал Дутчак.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы  Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона. По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны

Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, раненые, Азовсталь, ВСУ, Оборона Мариуполя, обстрелы, российские оккупанты, Владислав Дутчак
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