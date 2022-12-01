Азовец Дутчак: От "Азовстали" до Оленовки 80 км – мы ехали почти сутки. Автобус постоянно останавливался, там было какое-то шоу

По словам Дутчака, ни на кого из присутствующих в автобусе украинцев "шоу" оккупантов никакого впечатления не произвело Фото: ЕРА

"Нас повезли сразу в Оленовку. Мы выходили 20-го числа. 21-го числа мы были в Оленовке. 80 км мы ехали почти сутки. Постоянно останавливался автобус. Но там было такое, знаете, шоу: колонны постоянно останавливались и складывалось впечатление, что нам делают экскурсию: показать, какая мощь российской империи этой, красной. Колонны морской пехоты на танках, на самоходных установках, эти триколоры, красное знамя победы, эти подразделения из туземцев... Не хочу никого оскорбить, просто империи очень часто воюют народами, которых в свое время они завоевали", – подчеркнул Дутчак.

По его словам, ни на кого из присутствующих в автобусе украинцев "шоу" оккупантов никакого впечатления не произвело.

"На голову нам не надевали мешки, не закрывали глаза, что в дальнейшем делали, когда возили на следственные действия в Донецк. Зачем это делать, непонятно. И ты смотришь на эту убогую униформу, на эту ржавую технику – и да, ты понимаешь, что очень много, во много раз [больше, чем у нас]. Но в то же время ты видишь, с каким удовольствием эти солдатики таскают "таланы" ВСУшные и даже камуфляж. И ты понимаешь: "А что вы хотите нам доказать? Что мы хуже живем, чем вы? Ну посмотрите на своих солдат". Вот. И нас везли почти сутки. Где-то часа три нас сопровождало два боевых вертолета. Я не понимаю, зачем это было сделано. И потом мы заехали в Оленовку, и уже там нам сказали: "Азовцы, шаг вперед". И нас отделили от других защитников Мариуполя", – отметил Дутчак.

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