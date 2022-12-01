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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азовец Дутчак: От "Азовстали" до Оленовки 80 км – мы ехали почти сутки. Автобус постоянно останавливался, там было какое-то шоу

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По словам Дутчака, ни на кого из присутствующих в автобусе украинцев "шоу" оккупантов никакого впечатления не произвело
По словам Дутчака, ни на кого из присутствующих в автобусе украинцев "шоу" оккупантов никакого впечатления не произвело
Фото: ЕРА

После выхода украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" часть из них почти сутки везли в оккупированную Оленовку. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал военнослужащий отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" сержант Владислав Дутчак (позывной Доцент).

"Нас повезли сразу в Оленовку. Мы выходили 20-го числа. 21-го числа мы были в Оленовке. 80 км мы ехали почти сутки. Постоянно останавливался автобус. Но там было такое, знаете, шоу: колонны постоянно останавливались и складывалось впечатление, что нам делают экскурсию: показать, какая мощь российской империи этой, красной. Колонны морской пехоты на танках, на самоходных установках, эти триколоры, красное знамя победы, эти подразделения из туземцев... Не хочу никого оскорбить, просто империи очень часто воюют народами, которых в свое время они завоевали", – подчеркнул Дутчак.

По его словам, ни на кого из присутствующих в автобусе украинцев "шоу" оккупантов никакого впечатления не произвело.

"На голову нам не надевали мешки, не закрывали глаза, что в дальнейшем делали, когда возили на следственные действия в Донецк. Зачем это делать, непонятно. И ты смотришь на эту убогую униформу, на эту ржавую технику – и да, ты понимаешь, что очень много, во много раз [больше, чем у нас]. Но в то же время ты видишь, с каким удовольствием эти солдатики таскают "таланы" ВСУшные и даже камуфляж. И ты понимаешь: "А что вы хотите нам доказать? Что мы хуже живем, чем вы? Ну посмотрите на своих солдат". Вот. И нас везли почти сутки. Где-то часа три нас сопровождало два боевых вертолета. Я не понимаю, зачем это было сделано. И потом мы заехали в Оленовку, и уже там нам сказали: "Азовцы, шаг вперед". И нас отделили от других защитников Мариуполя", – отметил Дутчак.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы  Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона. По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны

Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Азовсталь, Оленовка, ВСУ, Оборона Мариуполя, Владислав Дутчак
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