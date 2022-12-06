"Целые и здоровые". Омбудсмен показал видео с пленными россиянами, которых отдали по обмену

Лубинец отметил, что все пленные получали нормальное питание, медицинскую помощь, с ними не было жестокого обращения.
"На фото и видео можете увидеть, что у россиян нормальное физическое состояние, что свидетельствует о том, что Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций!" – написал Лубинец.
Он подчеркнул, что россиянам не стоит бояться, и призвал сдаваться в плен Вооруженным силам Украины.
6 декабря из российского плена в результате нового обмена вернулись 60 украинских защитников. Среди них – военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и пограничники. В составе группы – 58 мужчин и две женщины. Есть те, которых содержали в РФ и Оленовке Донецкой области.
С начала войны из российского плена удалось освободить 1331 украинца. Об этом 2 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".