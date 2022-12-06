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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Целые и здоровые". Омбудсмен показал видео с пленными россиянами, которых отдали по обмену

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Лубинец подчеркнул, что в Украине с пленными обращаются хорошо
Лубинец подчеркнул, что в Украине с пленными обращаются хорошо
Скриншот: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал 6 декабря в Telegram видео с пленными россиянами, которых отдали РФ по обмену.

Лубинец отметил, что все пленные получали нормальное питание, медицинскую помощь, с ними не было жестокого обращения.

"На фото и видео можете увидеть, что у россиян нормальное физическое состояние, что свидетельствует о том, что Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций!" – написал Лубинец.

Он подчеркнул, что россиянам не стоит бояться, и призвал сдаваться в плен Вооруженным силам Украины.

6 декабря из российского плена в результате нового обмена вернулись 60 украинских защитников. Среди них – военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и пограничники. В составе группы – 58 мужчин и две женщины. Есть те, которых содержали в РФ и Оленовке Донецкой области.

Контекст:

С начала войны из российского плена удалось освободить 1331 украинца. Об этом 2 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: плен, пленные, ВСУ, война России против Украины, обмен пленными, Дмитрий Лубинец, россияне
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