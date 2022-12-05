Приговоренный к смертной казни в "ДНР" британец вернулся в Украину – The Sun

Пиннер вместе с другими четырьмя британцами и несколькими гражданами других стран был освобожден из российского плена 21 сентября.
Издание пишет, что он пообещал матери и взрослому сыну больше не воевать на передовой. Но он решил вернуться в зону боевых действий, чтобы быть со своей женой, украинским гуманитарным работником Ларисой.
Отмечается, что он был в плену в течение шести месяцев. Пиннер рассказал журналистам, что в плену подвергался побоям и пыткам, а также страдал от голода. Прямо во время задержания один из солдат подошел и ударил его ножом в ногу. После этого его избивали и пытали током около полутора часов. Издевательства продолжались на протяжении всего плена.
Пиннер и его коллега Эйден Аслин попали в плен в середине апреля. Они с 2018 года служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, а после начала полномасштабной войны участвовал в обороне Мариуполя Донецкой области. Брахим оказался в плену в марте. 9 июня так называемый "суд ДНР" приговорил всех троих к смертной казни.
21 сентября стало известно об освобождении 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины, из российского плена. Их имена сперва не назывались, но было известно, что среди освобожденных есть граждане пяти стран – США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.
Позже стало известно, что среди освобожденных иностранцев были британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, марокканец Саадун Брагим, которым грозила смертная казнь, и американцы Александр Дрюке и Энди Хьюн.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил Пиннера орденом "За мужество" вместе с другими бывшими военнопленными.
Эйден Аслин, которого боевики "ДНР" также "приговорили" к смертной казни, высказывал намерение снова приехать в Украину, но не воевать.