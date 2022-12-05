Приговоренный к смертной казни в "ДНР" британец вернулся в Украину – The Sun

Пиннер (на фото справа) с другими иностранцами был освобожден из плена 21 сентября Фото: EPA

Пиннер вместе с другими четырьмя британцами и несколькими гражданами других стран был освобожден из российского плена 21 сентября.

Издание пишет, что он пообещал матери и взрослому сыну больше не воевать на передовой. Но он решил вернуться в зону боевых действий, чтобы быть со своей женой, украинским гуманитарным работником Ларисой.

Отмечается, что он был в плену в течение шести месяцев. Пиннер рассказал журналистам, что в плену подвергался побоям и пыткам, а также страдал от голода. Прямо во время задержания один из солдат подошел и ударил его ножом в ногу. После этого его избивали и пытали током около полутора часов. Издевательства продолжались на протяжении всего плена.