Азовец Дутчак о плене: На допросы меня одного водили шесть – восемь человек и служебная собака

Он отметил, что некоторых пленных украинских военных оккупанты возили на допросы в Донецк. Это были артиллеристы, минометчики, на которых хотели "повесить" дело об уничтожении города, пояснил Дутчак. При этом самого города они не видели – им завязывали глаза.
Сам Дутчак все четыре месяца плена провел в оккупированной Оленовке Донецкой области.
"Вот был такой момент, когда заехала вторая смена администрации. Заехали профессионалы, судя по всему, из Петербурга или Москвы, ФСИНовцы. И у них был свой алгоритм. Мы квалифицировались, очевидно, как особо опасные преступники, поэтому на допросы меня водили шесть – восемь человек – одного. И служебная собака. Это неимоверно поднимало меня в моих глазах: такого ботана конвоируют эти очень крепкие ребята. Очень крепкие. Но нужно отдать им должное: это была единственная смена, которая вела себя более-менее корректно, нейтрально", – рассказал азовец.
Азовец Дутчак: На допросах я говорил: украинский национализм отличается от нацизма как стульчик от электрического стульчика. Полный текст интервью
Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев.
Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.
Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре.