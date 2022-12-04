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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азовец Дутчак о плене: На допросы меня одного водили шесть – восемь человек и служебная собака

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Дутчак: Это неимоверно поднимало меня в своих глазах: такого ботана конвоируют эти очень крепкие ребята
Дутчак: Это неимоверно поднимало меня в своих глазах: такого ботана конвоируют эти очень крепкие ребята
Фото: Владислав Дутчак / Facebook

Во время плена у россиян азовцы квалифицируются как "особо опасные преступники" , рассказал военнослужащий полка "Азов" Нацгвардии Украины сержант Владислав Дутчак, который защищал "Азовсталь" и провел четыре месяца в российском плену. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он отметил, что некоторых пленных украинских военных оккупанты возили на допросы в Донецк. Это были артиллеристы, минометчики, на которых хотели "повесить" дело об уничтожении города, пояснил Дутчак. При этом самого города они не видели – им завязывали глаза.

Сам Дутчак все четыре месяца плена провел в оккупированной Оленовке Донецкой области.

"Вот был такой момент, когда заехала вторая смена администрации. Заехали профессионалы, судя по всему, из Петербурга или Москвы, ФСИНовцы. И у них был свой алгоритм. Мы квалифицировались, очевидно, как особо опасные преступники, поэтому на допросы меня водили шесть – восемь человек – одного. И служебная собака. Это неимоверно поднимало меня в моих глазах: такого ботана конвоируют эти очень крепкие ребята. Очень крепкие. Но нужно отдать им должное: это была единственная смена, которая вела себя более-менее корректно, нейтрально", – рассказал азовец.

Азовец Дутчак: На допросах я говорил: украинский национализм отличается от нацизма как стульчик от электрического стульчика. Полный текст интервью

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Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев.

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.

Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Донецк, военные, полк Азов, плен, пленные, допрос, война России против Украины, Владислав Дутчак
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