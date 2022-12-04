Азовец Дутчак о плене: На допросы меня одного водили шесть – восемь человек и служебная собака

Дутчак: Это неимоверно поднимало меня в своих глазах: такого ботана конвоируют эти очень крепкие ребята Фото: Владислав Дутчак / Facebook

Он отметил, что некоторых пленных украинских военных оккупанты возили на допросы в Донецк. Это были артиллеристы, минометчики, на которых хотели "повесить" дело об уничтожении города, пояснил Дутчак. При этом самого города они не видели – им завязывали глаза.

Сам Дутчак все четыре месяца плена провел в оккупированной Оленовке Донецкой области.

"Вот был такой момент, когда заехала вторая смена администрации. Заехали профессионалы, судя по всему, из Петербурга или Москвы, ФСИНовцы. И у них был свой алгоритм. Мы квалифицировались, очевидно, как особо опасные преступники, поэтому на допросы меня водили шесть – восемь человек – одного. И служебная собака. Это неимоверно поднимало меня в моих глазах: такого ботана конвоируют эти очень крепкие ребята. Очень крепкие. Но нужно отдать им должное: это была единственная смена, которая вела себя более-менее корректно, нейтрально", – рассказал азовец.

Азовец Дутчак: На допросах я говорил: украинский национализм отличается от нацизма как стульчик от электрического стульчика. Полный текст интервью

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