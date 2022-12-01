Азовец Дутчак: Я сугубо гражданский человек, в армии не служил. Это очень сильно удивляло российских следователей: "Почему ты не был в советской армии?"

Дутчак: Мне предъявляли претензии: "Почему ты не служил в советской армии?" Я говорю: "Очевидно, потому, что я школу закончил в 92-м году" Фото: Владислав Дутчак / Facebook

Он рассказал, что впервые лекции для полка "Азов" его позвали читать в 2017 году по приглашению друга – Николая Кравченко (позывной Крук), который погиб в марте 2022 года, защищая Киев.

"Мы как кандидаты наук общались. И он меня пригласил почитать лекции для личного состава полка "Азов". В конце ноября 2017 года я прибыл в полк и полтора месяца читал лекции. Была такая школа организована Николаем – школа хорунжих імені Миколи Сціборського (известного идеолога украинского национализма, правой консервативной идеологии). Я приглашал туда своих коллег: кандидатов наук, профессуру. И мы читали лекции для ребят. Мы прочитали это для тех ребят, которые работали с личным составом. Были прочитаны лекции по военной педагогике, по военной психологии, по риторике, потому что владение языком – это немаловажно для младших командиров. И по военной истории мира, и по военной истории Украины", – рассказал Дутчак.

По словам военнослужащего, такие задачи назначил для преподавателей командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

"И мы с этим справились. Естественно, за полтора месяца казарменной такой жизни я сдружился с массой очень интересных и достойных людей. Я на базе жил в Мариуполе. И это было, безусловно, очень интересно, ново для меня. Я сугубо гражданский человек и в армии не служил. Это, кстати, очень сильно удивляло следователей: тех, которые со мной вели допросы. "Почему ты не служил в советской армии?" Мне предъявляли такие претензии. Я говорю: "Очевидно, потому, что я школу закончил в 92-м году". Задача такая... "А, да. Наверное, точно не служил", – продолжил он.

Дутчак рассказал, что в армии не служил из-за слабого зрения – "был освобожден от этой чести и обов’язку"

"И тут с 2017 года начались переговоры – ребята стали тянуть меня в полк. Я говорю: "Ребята, ну я же не могу в такое элитное подразделение поступить". Я просто физтесты не смогу сдать реально. Потому что у меня проблемы еще с ногой. Да и стрелок я такой себе. Потом я еще раз приезжал – школу одну проводил. Она была покороче, и она была уже в Юрьевке. И снова мне поступило предложение, от которого я не мог уже отказаться. И наконец это случилось. В конце, получается, 2020 года, 1 декабря, я прибыл на базу в Юрьевку", – добавил он.

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