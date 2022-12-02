Азовец Дутчак: Что больше всего осталось в памяти с "Азовстали"? Гибель близких людей. В моей телефонной книге 18 абонентов, которым я уже никогда не смогу позвонить

"Самое большее, что впечатлило и осталось в памяти, и действительно затронуло, – это, конечно, гибель друзей, гибель близких людей, с которыми сдружился. Только пребывая на "Азовстали", в моей телефонной книге 18 абонентов – это те, кому я больше никогда, к сожалению, не смогу позвонить", – сказал Дутчак.

Он отметил, что удалить эти контакты у него "не поднимается рука".

"Это были ребята, которые гибли, и обороняя Мариуполь, и были ребята, которые демобилизовались из полка "Азов" и с первых дней встали на защиту Киева, сражались, отбивая от Киева оккупантов и сражаясь на харьковском направлении. И буквально день – через день приходили эти известия. Это более всего запомнилось", – объяснил азовец.

По словам Дутчака, запомнилось также, как менялся Мариуполь после нападения российских оккупантов.

"Мы выезжали с "Азовстали" периодически, мы общались в бомбоубежищах с гражданским населением. И город менялся просто на глазах: его стирали с лица земли. Как и саму "Азовсталь". И это гнетущее впечатление создавало очень", – рассказал он.

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