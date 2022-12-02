Азовец Дутчак: Что больше всего осталось в памяти с "Азовстали"? Гибель близких людей. В моей телефонной книге 18 абонентов, которым я уже никогда не смогу позвонить

"Самое большее, что впечатлило и осталось в памяти, и действительно затронуло, – это, конечно, гибель друзей, гибель близких людей, с которыми сдружился. Только пребывая на "Азовстали", в моей телефонной книге 18 абонентов – это те, кому я больше никогда, к сожалению, не смогу позвонить", – сказал Дутчак.
Он отметил, что удалить эти контакты у него "не поднимается рука".
"Это были ребята, которые гибли, и обороняя Мариуполь, и были ребята, которые демобилизовались из полка "Азов" и с первых дней встали на защиту Киева, сражались, отбивая от Киева оккупантов и сражаясь на харьковском направлении. И буквально день – через день приходили эти известия. Это более всего запомнилось", – объяснил азовец.
По словам Дутчака, запомнилось также, как менялся Мариуполь после нападения российских оккупантов.
"Мы выезжали с "Азовстали" периодически, мы общались в бомбоубежищах с гражданским населением. И город менялся просто на глазах: его стирали с лица земли. Как и саму "Азовсталь". И это гнетущее впечатление создавало очень", – рассказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев.
Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.
Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре.