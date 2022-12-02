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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азовец Дутчак: Что больше всего осталось в памяти с "Азовстали"? Гибель близких людей. В моей телефонной книге 18 абонентов, которым я уже никогда не смогу позвонить

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Дутчак рассказал, как Мариуполь оккупанты стирали с лица земли
Дутчак рассказал, как Мариуполь оккупанты стирали с лица земли
Фото: ЕРА

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону военнослужащий полка "Азов" Нацгвардии Украины сержант Владислав Дутчак (позывной Доцент) рассказал о своих воспоминаниях о заводе "Азовсталь", который был последним рубежом обороны украинских защитников в Мариуполе Донецкой области.

"Самое большее, что впечатлило и осталось в памяти, и действительно затронуло, – это, конечно, гибель друзей, гибель близких людей, с которыми сдружился. Только пребывая на "Азовстали", в моей телефонной книге 18 абонентов – это те, кому я больше никогда, к сожалению, не смогу позвонить", – сказал Дутчак.

Он отметил, что удалить эти контакты у него "не поднимается рука".

"Это были ребята, которые гибли, и обороняя Мариуполь, и были ребята, которые демобилизовались из полка "Азов" и с первых дней встали на защиту Киева, сражались, отбивая от Киева оккупантов и сражаясь на харьковском направлении. И буквально день – через день приходили эти известия. Это более всего запомнилось", – объяснил азовец.

По словам Дутчака, запомнилось также, как менялся Мариуполь после нападения российских оккупантов.

"Мы выезжали с "Азовстали" периодически, мы общались в бомбоубежищах с гражданским населением. И город менялся просто на глазах: его стирали с лица земли. Как и саму "Азовсталь". И это гнетущее впечатление создавало очень", – рассказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы  Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.

Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война, Мариуполь, оборона, полк Азов, Азовсталь, Оборона Мариуполя, война России против Украины, погибшие, Владислав Дутчак
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