Азовец Дутчак: Мы были удивлены, что по нам в первые дни войны не ударили ракетами. Мы с ребятами на курилках говорили: "Не переживай, возможно, для нас все закончится быстро"

"Если говорить о том, что я испытывал в первые минуты... Не было растерянности, как и не было растерянности у ребят. Я наблюдал за ними и как бы сверял свои чувства с ихними. Был момент какой-то неопределенности, но все исправило выступление Путина. Путин выступил, и мы, когда собирали свое оружие, слушали этот бред наглый, абсолютный, циничный", – сказал он.

По словам азовца, "просто чувствовалось, как закипало негодование у людей".

"Кроме того, у нас был момент удивления, потому что коль целью военной операции в Украине этот негодяй огласил "денацификацию", а самой страшной страшилкой были "азовцы", – почему по нам не ударили ракеты? Но как-то мы с ребятами даже общались иногда так, неформально, на курилках и говорили там: "Не переживайте. Возможно, для нас все закончится очень быстро", – объяснил Дутчак.

Он подчеркнул, что "все знали", где находятся базы "Азова".

"Но, как видно, в очередной раз Путин солгал. В очередной раз, как и кремлевская пропаганда. Все-таки то, что давалось потребителям этого информационного шлака – что война против нацизма и так далее и тому подобное – все-такие военное руководство так не считало. И вот они не учли, что полк "Азов" – это всего лишь полк, причем неполной численности на данный момент, – что он такие проблемы создаст для группировки российских войск. А потом мы поехали к Мариуполю", – рассказал Дутчак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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