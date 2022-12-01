ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азовец Дутчак: Мы были удивлены, что по нам в первые дни войны не ударили ракетами. Мы с ребятами на курилках говорили: "Не переживай, возможно, для нас все закончится быстро"

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Дутчак подчеркнул, что все знали, где находятся базы "Азова"
Дутчак подчеркнул, что все знали, где находятся базы "Азова"
Фото: AZOV Regiment / Twitter

Бойцы полка Нацгвардии Украины "Азов" восприняли объявление президента России Владимира Путина о вторжении в Украину как "абсолютный бред". Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил боец спецназа "Азова" сержант Владислав Дутчак (позывной Доцент).

"Если говорить о том, что я испытывал в первые минуты... Не было растерянности, как и не было растерянности у ребят. Я наблюдал за ними и как бы сверял свои чувства с ихними. Был момент какой-то неопределенности, но все исправило выступление Путина. Путин выступил, и мы, когда собирали свое оружие, слушали этот бред наглый, абсолютный, циничный", – сказал он.

По словам азовца, "просто чувствовалось, как закипало негодование у людей".

"Кроме того, у нас был момент удивления, потому что коль целью военной операции в Украине этот негодяй огласил "денацификацию", а самой страшной страшилкой были "азовцы", – почему по нам не ударили ракеты? Но как-то мы с ребятами даже общались иногда так, неформально, на курилках и говорили там: "Не переживайте. Возможно, для нас все закончится очень быстро", – объяснил Дутчак.

Он подчеркнул, что "все знали", где находятся базы "Азова".

"Но, как видно, в очередной раз Путин солгал. В очередной раз, как и кремлевская пропаганда. Все-таки то, что давалось потребителям этого информационного шлака – что война против нацизма и так далее и тому подобное – все-такие военное руководство так не считало. И вот они не учли, что полк "Азов" – это всего лишь полк, причем неполной численности на данный момент, – что он такие проблемы создаст для группировки российских войск. А потом мы поехали к Мариуполю", – рассказал Дутчак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Идет десятый месяц войны.

Полк "Азов" вместе с другими украинскими военными подразделениями защищал Мариуполь Донецкой области. Украинский город российским оккупантам удалось захватить только в мае.

В "Азове" Дутчак занимается идеологической работой, читает бойцам лекции по истории, военной педагогике и военной психологии. Он принимал участие в защите Мариуполя Донецкой области, четыре месяца провел в плену оккупантов. Был освобожден в сентябре в рамках обмена пленными.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, война, пропаганда, Мариуполь, спецназ, полк Азов, вторжение, война России против Украины, ракеты, Владислав Дутчак
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