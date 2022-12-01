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Азовец Дутчак: Российским пропагандистам я говорил: "Я лектор". Одна экзальтированная женщина на это мне ответила: "Да, вы Ганнибал Лектор"

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Дутчак: Мне в вину ставится, что я учил бойцов критическому мышлению. Журналисты НТВ сделали вывод, что это как раз и ведет к нацизму. Вот если ты критически мыслишь это уже, очевидно, нацизм. Я не знаю, как тут комментировать
Дутчак: Мне в вину ставится, что я учил бойцов критическому мышлению. Журналисты НТВ сделали вывод, что это как раз и ведет к нацизму. Вот если ты критически мыслишь – это уже, очевидно, нацизм. Я не знаю, как тут комментировать
Фото: Владислав Дутчак / Facebook

Военнослужащий "Азова" сержант Владислав Дутчак (позывной Доцент) в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал об общении с российскими пропагандистами.

В ходе беседы журналист отметил, что российские пропагандисты называют Дутчака "главным идеологом "Азова", военнослужащий в ответ сказал, что речь о "досужих фантазиях" пропагандистов.

"Я им говорил, что я лектор. Одна экзальтированная женщина на это мне сказала: "Да, вы лектор. Вы Ганнибал Лектор". И я такой... я немножко опешил: "What? Ну..." – говорю. Хотел перевести это более в русло юмора. Я сказал: "Ну да, Энтони Хопкинс – отличный актер", – рассказал Дутчак. 

По словам военнослужащего, пропагандисты отсняли с ним около 7,5 часов общения и выпустили интервью длительностью 46 минут, состоящее из нарезки его слов. 

"Один допрос (это был допрос) происходил в июле-месяце. Это было общение по историческим таким тематикам. Его резали, клеили больше четырех месяцев по факту. И выдали на-гора абсолютно такой продукт... Ты смотришь и думаешь: "Боже, а что, это я? Это я такое говорил?" Естественно, там нет ни грамма правды. И каждый профессионал своего дела увидит, где склейки. Все сделано настолько топорно и по-разгильдяйски: в таком российском специфическом стиле, что даже себя не утруждают. В одних выпусках я Доцент, в других я Бонд. Как бы не смогли договориться, кто я", – рассказал военнослужащий. 

Гордон отметил, что российская пропаганда называет Дутчака также "главным вербовщиком" полка "Азов".

"Да, вербовщиком, идеологом. Такое специфическое мышление, такая задача, скорее всего, была поставлена главным редактором и тем, кто платит деньги. Поэтому для них я идеолог. Ну а как же иначе? Мне в вину ставится, что я учил бойцов критическому мышлению. И такой, парадоксальный, вывод был сделан журналистами [программы] НТВ "Новые русские сенсации" что это как раз и ведет к нацизму. Вот если ты критически мыслишь – это уже, очевидно, нацизм. Ну что?.. Я не знаю, как тут комментировать", – отреагировал Дутчак. 

Он также рассказал, что пропагандисты спрашивали, применяли ли к нему пытки, но в эфире показали лишь часть ответа.

"К вам применялись пытки и так далее?" Я говорю: "Нет, ко мне воздействия физического не применялось. Но не всем повезло так, как мне". Они отрезали это, естественно. Ко мне – да, не применялось. А те моменты, которые можно было бы квалифицировать как пытки, – я о них говорить не буду", – рассказал Дутчак. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Дутчак родился в 1975 году в Желтых Водах Днепропетровской области. По первому образованию  историк, по второму  экономист. Преподавал политологию и философию в университетах Днепра и Запорожья, кандидат философских наук. 

В 2017 году Дутчака пригласили в "Азов" прочитать военнослужащим лекции по военной истории Украины. Затем он прошел курс молодого бойца и подписал контракт с "Азовом" – преподавал в подразделении на постоянной основе, был инструктором по гуманитарной подготовке.

После полномасштабного вторжения России, которое началось в феврале 2022 года, вместе с другими бойцами "Азова" был в Мариуполе Донецкой области. Попал в плен в мае после выхода украинских защитников с "Азовстали". Был освобожден в конце сентября в рамках большого обмена пленными. 

Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. 

В мае стал вирусным фрагмент видео, на котором Дутчака допрашивали российские пропагандисты. Азовца спросили, кто для него жители "ЛДНР". "Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы – такие, как и мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык", – ответил он. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: НТВ, пропаганда, Мариуполь, российская пропаганда, полк Азов, пытки, война России против Украины, военнослужащий, Владислав Дутчак
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