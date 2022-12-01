Азовец Дутчак: Российским пропагандистам я говорил: "Я лектор". Одна экзальтированная женщина на это мне ответила: "Да, вы Ганнибал Лектор"

Дутчак: Мне в вину ставится, что я учил бойцов критическому мышлению. Журналисты НТВ сделали вывод, что это как раз и ведет к нацизму. Вот если ты критически мыслишь – это уже, очевидно, нацизм. Я не знаю, как тут комментировать Фото: Владислав Дутчак / Facebook

В ходе беседы журналист отметил, что российские пропагандисты называют Дутчака "главным идеологом "Азова", военнослужащий в ответ сказал, что речь о "досужих фантазиях" пропагандистов.

"Я им говорил, что я лектор. Одна экзальтированная женщина на это мне сказала: "Да, вы лектор. Вы Ганнибал Лектор". И я такой... я немножко опешил: "What? Ну..." – говорю. Хотел перевести это более в русло юмора. Я сказал: "Ну да, Энтони Хопкинс – отличный актер", – рассказал Дутчак.

По словам военнослужащего, пропагандисты отсняли с ним около 7,5 часов общения и выпустили интервью длительностью 46 минут, состоящее из нарезки его слов.

"Один допрос (это был допрос) происходил в июле-месяце. Это было общение по историческим таким тематикам. Его резали, клеили больше четырех месяцев по факту. И выдали на-гора абсолютно такой продукт... Ты смотришь и думаешь: "Боже, а что, это я? Это я такое говорил?" Естественно, там нет ни грамма правды. И каждый профессионал своего дела увидит, где склейки. Все сделано настолько топорно и по-разгильдяйски: в таком российском специфическом стиле, что даже себя не утруждают. В одних выпусках я Доцент, в других я Бонд. Как бы не смогли договориться, кто я", – рассказал военнослужащий.

Гордон отметил, что российская пропаганда называет Дутчака также "главным вербовщиком" полка "Азов".

"Да, вербовщиком, идеологом. Такое специфическое мышление, такая задача, скорее всего, была поставлена главным редактором и тем, кто платит деньги. Поэтому для них я идеолог. Ну а как же иначе? Мне в вину ставится, что я учил бойцов критическому мышлению. И такой, парадоксальный, вывод был сделан журналистами [программы] НТВ "Новые русские сенсации" что это как раз и ведет к нацизму. Вот если ты критически мыслишь – это уже, очевидно, нацизм. Ну что?.. Я не знаю, как тут комментировать", – отреагировал Дутчак.

Он также рассказал, что пропагандисты спрашивали, применяли ли к нему пытки, но в эфире показали лишь часть ответа.

"К вам применялись пытки и так далее?" Я говорю: "Нет, ко мне воздействия физического не применялось. Но не всем повезло так, как мне". Они отрезали это, естественно. Ко мне – да, не применялось. А те моменты, которые можно было бы квалифицировать как пытки, – я о них говорить не буду", – рассказал Дутчак.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube