Азовец Дутчак – россиянам: Читайте и сомневайтесь!

"Журналисты [российского] НТВ тоже обращались ко мне: "Что бы вы хотели сказать россиянам? Что бы вы хотели, чтобы они почитали? Порекомендуйте". И один из операторов, там, – по-другому не скажешь – ляпнул: "Майн Кампф" [Адольфа Гитлера]. Я говорю: "Ну что это? К чему это все было? А кому конкретно [порекомендовать книги]?" – "Тем людям, которые родились в Советском Союзе и которые чувствуют себя все равно в Советском Союзе", – сказал он.

По словам азовца, он порекомендовал россиянам почитать "Хождение по мукам" Алексея Толстого и "Тихий Дон" Михаила Шолохова.

"Мол, посмотрите, как развивались события, во что превратилась первая империалистическая для Российской империи, какое было воодушевление у русского общества и обывателя в начале войны, сколько было добровольцев и как они хотели изменить карту Европы, и чем это все закончилось. Потому россиянам я скажу: читайте. И повторю то, что не пустили в эфир журналисты: сомневайтесь. Сомневайтесь. Все", – заявил Дутчак.

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