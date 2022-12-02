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Азовец Дутчак – россиянам: Читайте и сомневайтесь!

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Дутчак рассказал, как представители росСМИ обращались к нему с вопросами
Дутчак рассказал, как представители росСМИ обращались к нему с вопросами
Фото: Владислав Дутчак / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону боец спецназа Нацгвардии Украины "Азов" сержант Владислав Дутчак (позывной Доцент) обратился к жителям России, чья армия полномасштабно вторглась в Украину.

"Журналисты [российского] НТВ тоже обращались ко мне: "Что бы вы хотели сказать россиянам? Что бы вы хотели, чтобы они почитали? Порекомендуйте". И один из операторов, там, – по-другому не скажешь – ляпнул: "Майн Кампф" [Адольфа Гитлера]. Я говорю: "Ну что это? К чему это все было? А кому конкретно [порекомендовать книги]?" – "Тем людям, которые родились в Советском Союзе и которые чувствуют себя все равно в Советском Союзе", – сказал он.

По словам азовца, он порекомендовал россиянам почитать "Хождение по мукам" Алексея Толстого и "Тихий Дон" Михаила Шолохова.

"Мол, посмотрите, как развивались события, во что превратилась первая империалистическая для Российской империи, какое было воодушевление у русского общества и обывателя в начале войны, сколько было добровольцев и как они хотели изменить карту Европы, и чем это все закончилось. Потому россиянам я скажу: читайте. И повторю то, что не пустили в эфир журналисты: сомневайтесь. Сомневайтесь. Все", – заявил Дутчак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 1 декабря потеряли в Украине 89 440 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

Соцопросы показывают, что поддержка агрессии России против Украины среди россиян снижается.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, НТВ, война, вторжение, война России против Украины, интервью, российские оккупанты, россияне, Владислав Дутчак
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