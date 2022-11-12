Британец, которого вернули из плена боевиков "ДНР", снова собирается в Украину

Бывший боец ВСУ объяснил, что в Украину собирается в качестве онлайн-репортера, он намерен освещать войну России против Украины на своем YouTube-канале.

Журналисты отмечают, что "Эйден уже давно принял на себя риски" возвращения в Украину.

BBC напоминает, что для Аслина Украина четыре года была домом и он "до сих пор имеет глубокую связь" со страной, противостоящей российской агрессии, и понимает эту войну, "как ему кажется".

Родственники Аслина поддержали его решение отправиться в Украину, хотя для них "нелегко" его отпускать, отмечают журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)