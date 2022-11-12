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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британец, которого вернули из плена боевиков "ДНР", снова собирается в Украину

Аслин собирается снимать в Украине видео о войне
Аслин собирается снимать в Украине видео о войне
Фото: ЕРА

Подданный Великобритании Эйден Аслин, которого боевики "ДНР" "приговорили" к смертной казни за службу в Вооруженных силах Украины и в сентябре вернули Украине в рамках обмена, намерен снова приехать в Украину, но не воевать. Об этом 11 ноября сообщила телекомпания BBC.

Бывший боец ВСУ объяснил, что в Украину собирается в качестве онлайн-репортера, он намерен освещать войну России против Украины на своем YouTube-канале.

Журналисты отмечают, что "Эйден уже давно принял на себя риски" возвращения в Украину.

BBC напоминает, что для Аслина Украина четыре года была домом и он "до сих пор имеет глубокую связь" со страной, противостоящей российской агрессии, и понимает эту войну, "как ему кажется".

Родственники Аслина поддержали его решение отправиться в Украину, хотя для них "нелегко" его отпускать, отмечают журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Аслин и еще один британец Шон Пиннер попали в плен в середине апреля. Они с 2018 года служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, а после начала полномасштабной войны участвовали в обороне Мариуполя Донецкой области.

9 июня так называемый "суд ДНР" приговорил Аслина, Пиннера и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни.

На тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был "потрясен" смертным приговором и приказал министрам сделать "все, что в их силах", чтобы добиться освобождения.

Европейский суд по правам человека 30 июня вынес решение о недопустимости применения к ним высшей меры наказания, но в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не выполняет решения ЕСПЧ.

21 сентября Аслин, Пиннер и Брагим были освобождены в результате обмена пленными.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Великобритания, война, YouTube, плен, ДНР, видео, война России против Украины, Эйден Аслин
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