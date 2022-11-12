Британец, которого вернули из плена боевиков "ДНР", снова собирается в Украину

Бывший боец ВСУ объяснил, что в Украину собирается в качестве онлайн-репортера, он намерен освещать войну России против Украины на своем YouTube-канале.
Журналисты отмечают, что "Эйден уже давно принял на себя риски" возвращения в Украину.
BBC напоминает, что для Аслина Украина четыре года была домом и он "до сих пор имеет глубокую связь" со страной, противостоящей российской агрессии, и понимает эту войну, "как ему кажется".
Родственники Аслина поддержали его решение отправиться в Украину, хотя для них "нелегко" его отпускать, отмечают журналисты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Аслин и еще один британец Шон Пиннер попали в плен в середине апреля. Они с 2018 года служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, а после начала полномасштабной войны участвовали в обороне Мариуполя Донецкой области.
9 июня так называемый "суд ДНР" приговорил Аслина, Пиннера и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни.
На тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был "потрясен" смертным приговором и приказал министрам сделать "все, что в их силах", чтобы добиться освобождения.
Европейский суд по правам человека 30 июня вынес решение о недопустимости применения к ним высшей меры наказания, но в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не выполняет решения ЕСПЧ.
21 сентября Аслин, Пиннер и Брагим были освобождены в результате обмена пленными.