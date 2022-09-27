Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь

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Ради украинки Гарнетт оставил фактическую супругу и детей
Ради украинки Гарнетт оставил фактическую супругу и детей
Фото: tee_garnett / Instagram

30-летний британец Тони Гарнетт в интервью изданию Daily Mail 26 сентября заявил, что поведение 22-летней беженки из Украины Софии Каркадым – нерациональное.

Гарнетт заявил, что Каркадым не умеет употреблять алкоголь, и во время празднования его дня рождения повредила ножом стену в их съемном доме. В связи с этим, как отметил британец, он вызвал полицию.

“Я больше не могу терпеть ее обиды или гнев. Я оставил Лорну и своих двоих детей ради нее, и приложил все усилия, чтобы помочь ей сохранить наши отношения”, – сказал он.

По мнению Гарнетта, поведение Каркадым может быть связано с тем, что она страдает от  посттравматического расстройства из-за войны.

"Я надеюсь, что она найдет безопасное место для жизни и будет в более счастливом месте. Но она не для меня”, – отметил он.

Британец добавил, что украинка пыталась помириться с ним и писала сообщения, в которых заверяла, что любит, но он уже давал ей "шанс за шансом".

Контекст:

Каркадым в начале мая как переселенка приехала по приглашению Гарнетта в его дом, где тот проживал со своей фактической супругой и двумя дочерьми трех и шести лет. Через десять дней после переезда Каркадым между ней и Гарнеттом вспыхнул роман. Пара покинула дом, в котором британец жил со своей женой и детьми.

Теги: война, беженцы, алкоголь, война России против Украины, украинки, британец
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