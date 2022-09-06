Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ

Оверли, продвигавший правительственные программы по поддержке украинских беженцев, их прибытию и обустройству в Великобритании, сам предоставил возможность украинке поселиться в его особняке в графстве Суррей. Стоимость жилья оценивают в £3 млн ($3,5 млн). Состояние Оверли оценивается в £5 млн ($5,8 млн).

Полончук прожила в доме бизнесмена несколько месяцев, за которые Оверли принял решение ради нее оставить 46-летнюю жену Имоджин с их общими детьми школьного возраста.

Местный депутат Джереми Хантом опубликовал фото, на котором присутствуют Оверли и Полончук. Снимок удален из общего доступа на страницах политика. Его можно посмотреть здесь.