Ермак призвал США поддержать создание спецтрибунала для России

Ермак: Должны быть наказаны те, в чьих головах созрел ад агрессии. Кто отдавал приказ начать эту преступную войну и организовал террор Фото: president.gov.ua

"Мир невозможен без справедливости. А справедливость невозможна без правосудия", – заявил Ермак и подчеркнул, что "обязательным элементом формулы мира" является создание специального трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины.

"Преступление агрессии – это альфа- и омега-войны. Начать преступную и неспровоцированную войну – это открыть двери для тысяч преступлений разного уровня, совершаемых во время боевых действий и на оккупированной территории", – сказал руководитель Офиса президента.