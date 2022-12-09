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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак призвал США поддержать создание спецтрибунала для России

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Ермак: Должны быть наказаны те, в чьих головах созрел ад агрессии. Кто отдавал приказ начать эту преступную войну и организовал террор
Ермак: Должны быть наказаны те, в чьих головах созрел ад агрессии. Кто отдавал приказ начать эту преступную войну и организовал террор
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал США поддержать создание специального трибунала, который будет судить высшее руководство России. Об этом он говорил 8 декабря в Вашингтоне во время дискуссии "Уголовное преследование за преступление агрессии, совершенное в Украине", сообщила пресс-служба ОП.

"Мир невозможен без справедливости. А справедливость невозможна без правосудия", – заявил Ермак и подчеркнул, что "обязательным элементом формулы мира" является создание специального трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины.

"Преступление агрессии – это альфа- и омега-войны. Начать преступную и неспровоцированную войну – это открыть двери для тысяч преступлений разного уровня, совершаемых во время боевых действий и на оккупированной территории", – сказал руководитель Офиса президента.

По его мнению, недостаточно найти и привлечь к ответственности каждого совершившего военные преступления.

"Должны быть наказаны и те, в чьих головах созрел ад агрессии. Кто отдавал приказ начать эту преступную войну и организовал террор. Вот что такое справедливость. Вот почему Украина обращается к США за поддержкой наших усилий по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России", – сказал он.

Дискуссию "Уголовное преследование за преступление агрессии, совершенное в Украине" провели два аналитических центра США – United States Institute of Peace и Atlantic Council. В ней приняли участие руководство Госдепартамента США, члены Палаты представителей, сенаторы и представители крупнейших аналитических центров, включая Human Rights Watch, Open Society и так далее.

Контекст:

По данным Офиса президента Украины на сентябрь, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления МИД Франции.

Теги: США, преступление, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Офис президента Украины, Андрей Ермак, военное преступление
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