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Дуда о "гарантиях безопасности" для России: Мы можем гарантировать Путину – то, что он делает с Украиной, мы не собираемся делать с РФ

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Дуда дал гарантии России
Дуда дал гарантии России
Фото: Jakub Szymczuk / KPRP

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "гарантиях безопасности" для России ради переговоров о мире в Украине.

Соответствующий вопрос был задан во время совместной пресс-конференции Дуды с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине 12 декабря. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.  

Макрон 3 декабря в интервью телеканалу TF1 упомянул опасения президента РФ Владимира Путина, что НАТО "придет к дверям" России.

"То, что мы определенно как… члены НАТО можем гарантировать России, так это то, что ни у кого из нас нет… намерения нападать на Россию, убивать простых российских граждан... Мы можем гарантировать это президенту Путину – то, что он делает со своими соседями – Украиной… мы не собираемся делать с Россией. И я гарантирую это России", – отметил Дуда.

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, должна немедленно прекратить войну и вывести свои войска.

"Сейчас приоритетом для России является немедленное прекращение войны и вывод войск [из Украины]. Правильно, что тогда возникает вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Конечно, мы готовы, например, поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы это предлагали еще до войны, и в этой позиции ничего не изменилось", – подчеркнул Шольц в интервью, опубликованном 8 декабря.

Заявление Макрона прокомментировал глава самой многочисленной фракции Верховной Рады "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Украина готова обеспечить России "гарантии безопасности". Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны; выплатить репарации; наказать всех военных преступников; добровольно сдать ядерное оружие. После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – написал он в Telegram.

В то же время в МИД РФ заявили, что готовы обсудить "гарантии безопасности" для России.

Контекст:

17 декабря прошлого года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорилось, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

26 января этого года США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США не было "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на заявление Макрона сказал, что цивилизованному миру "нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений постпутинской России".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Польша, Берлин, Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ, переговоры, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, безопасность, пресс-конференция, Эммануэль Макрон
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