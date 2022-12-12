Дуда о "гарантиях безопасности" для России: Мы можем гарантировать Путину – то, что он делает с Украиной, мы не собираемся делать с РФ

Соответствующий вопрос был задан во время совместной пресс-конференции Дуды с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине 12 декабря. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

Макрон 3 декабря в интервью телеканалу TF1 упомянул опасения президента РФ Владимира Путина, что НАТО "придет к дверям" России.

"То, что мы определенно как… члены НАТО можем гарантировать России, так это то, что ни у кого из нас нет… намерения нападать на Россию, убивать простых российских граждан... Мы можем гарантировать это президенту Путину – то, что он делает со своими соседями – Украиной… мы не собираемся делать с Россией. И я гарантирую это России", – отметил Дуда.

#Na * ywo | Berlin. Konferencja prasowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera * Sygna * udost * pniony przez TVP INFO * https://t.co/B2FcC8Sgwg — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 12, 2022

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, должна немедленно прекратить войну и вывести свои войска.

"Сейчас приоритетом для России является немедленное прекращение войны и вывод войск [из Украины]. Правильно, что тогда возникает вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Конечно, мы готовы, например, поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы это предлагали еще до войны, и в этой позиции ничего не изменилось", – подчеркнул Шольц в интервью, опубликованном 8 декабря.

Заявление Макрона прокомментировал глава самой многочисленной фракции Верховной Рады "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Украина готова обеспечить России "гарантии безопасности". Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны; выплатить репарации; наказать всех военных преступников; добровольно сдать ядерное оружие. После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – написал он в Telegram.

В то же время в МИД РФ заявили, что готовы обсудить "гарантии безопасности" для России.