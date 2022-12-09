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"Приоритет – немедленное прекращение войны и вывод войск из Украины". Шольц прокомментировал заявление Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ

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Шольц: Мы готовы поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе
Шольц: Мы готовы поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе
Фото: EPA

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, должна немедленно прекратить войну и вывести свои войска.

Об этом в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном 8 декабря на сайте правительства ФРГ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Представитель СМИ спросил Шольца, поддерживает ли он президента Франции Эммануэля Макрона, который заговорил о "гарантиях безопасности" для России ради переговоров о мире.

"Сейчас приоритетом для России является немедленное прекращение войны и вывод войск [из Украины]. Правильно, что тогда возникает вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Конечно, мы готовы, например, поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы это предлагали еще до войны, и в этой позиции ничего не изменилось", – ответил Шольц.

Макрон 3 декабря в интервью телеканалу TF1 упомянул опасения президента РФ Владимира Путина, что НАТО "придет к дверям" России. По словам французского президента, желанную "архитектуру безопасности" в Европе он обсуждал с президентом США Джо Байденом во время своего недавнего визита в США.

Заявление Макрона прокомментировал глава самой многочисленной фракции Верховной Рады "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Украина готова обеспечить России "гарантии безопасности". Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны; выплатить репарации; наказать всех военных преступников; добровольно сдать ядерное оружие. После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – написал он в Telegram.

В то же время в МИД РФ заявили, что готовы обсудить "гарантии безопасности" для России.

Контекст:

17 декабря прошлого года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых "гарантиях безопасности". В частности, в них говорилось, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

26 января этого года США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США не было "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на заявление Макрона сказал, что цивилизованному миру "нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений постпутинской России".

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, правительство, ФРГ, переговоры, война России против Украины, архитектура, безопасность, Эммануэль Макрон, интервью, Олаф Шольц, канцлер
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