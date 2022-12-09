"Приоритет – немедленное прекращение войны и вывод войск из Украины". Шольц прокомментировал заявление Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ

Шольц: Мы готовы поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе Фото: EPA

Об этом в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном 8 декабря на сайте правительства ФРГ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Представитель СМИ спросил Шольца, поддерживает ли он президента Франции Эммануэля Макрона, который заговорил о "гарантиях безопасности" для России ради переговоров о мире.

"Сейчас приоритетом для России является немедленное прекращение войны и вывод войск [из Украины]. Правильно, что тогда возникает вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Конечно, мы готовы, например, поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы это предлагали еще до войны, и в этой позиции ничего не изменилось", – ответил Шольц.

Макрон 3 декабря в интервью телеканалу TF1 упомянул опасения президента РФ Владимира Путина, что НАТО "придет к дверям" России. По словам французского президента, желанную "архитектуру безопасности" в Европе он обсуждал с президентом США Джо Байденом во время своего недавнего визита в США.

Заявление Макрона прокомментировал глава самой многочисленной фракции Верховной Рады "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Украина готова обеспечить России "гарантии безопасности". Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны; выплатить репарации; наказать всех военных преступников; добровольно сдать ядерное оружие. После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – написал он в Telegram.

В то же время в МИД РФ заявили, что готовы обсудить "гарантии безопасности" для России.