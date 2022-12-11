Подоляк: Не нужно бояться постпутинского будущего. Есть только один путь к завершению войны

Он подчеркнул, что "не нужно бояться постпутинского будущего".

"Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение российской экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри РФ = победа Украины и восстановление глобальной безопасности", – написал Подоляк.

Не треба боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский уточнил, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Аналитики американского Института исследования войны считают, что Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы "изолировать" Украину от поддержки партнеров. По мнению экспертов, Путин хочет использовать период прекращения огня, чтобы дать своим войскам время для восстановления.