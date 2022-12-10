Столтенберг опасается, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну с НАТО

На вопрос, чего он больше всего боится этой зимой, Столтенберг ответил: "Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим".
Генсек отметил, что НАТО увеличил свое присутствие на восточном фланге.
Столтенберг считает, что президент РФ Владимир Путин не может сомневаться в способности стран НАТО защищать себя.
"Он знает, что это один за всех и все за одного. Важнейшей задачей НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и над этим мы работаем каждый божий день", – сказал генсек.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В НАТО неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта и не будут отправлять войска воевать против России. Однако Альянс выступает в поддержку Украины.