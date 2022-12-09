Германия продолжает переговоры с партнерами по поводу поставки Украине боевых танков – представитель правительства

Ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не предоставила боевых танков для ВСУ, отметила Гоффманн Фото: EPA

Она напомнила: позиция Германии – не поставлять единолично, а "только в кооперации". Гоффманн подчеркнула, что ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не предоставила боевых танков для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, она отметила, что продолжается интенсивный диалог между немецкой и американской сторонами, в частности между советниками по внешнеполитическим вопросам, по теме поставки Украине вооружений.

Гоффманн подчеркнула, что никогда со стороны США не звучало "требований или даже просьб" передать Украине боевые танки Leopard 2. Она добавила, что Германия как суверенное государство само может решать, что ему поставлять.

В то же время 7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.