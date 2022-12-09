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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия продолжает переговоры с партнерами по поводу поставки Украине боевых танков – представитель правительства

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Ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не предоставила боевых танков для ВСУ, отметила Гоффманн
Ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не предоставила боевых танков для ВСУ, отметила Гоффманн
Фото: EPA

Германия продолжает переговоры с США и другими партнерами о поставке Украине танков Leopard 2. Об этом на брифинге 9 декабря сообщила представитель пресс-службы федерального правительства Кристин Гоффманн, информирует "Укрінформ".

Она напомнила: позиция Германии – не поставлять единолично, а "только в кооперации". Гоффманн подчеркнула, что ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не предоставила боевых танков для Вооруженных сил Украины. 

Кроме того, она отметила, что продолжается интенсивный диалог между немецкой и американской сторонами, в частности между советниками по внешнеполитическим вопросам, по теме поставки Украине вооружений.

Гоффманн подчеркнула, что никогда со стороны США не звучало "требований или даже просьб" передать Украине боевые танки Leopard 2. Она добавила, что Германия как суверенное государство само может решать, что ему поставлять. 

В то же время 7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 УкраинеПо словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Кроме того, Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II и 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и анонсировала поставку еще двух MARS II и четырех Panzerhaubitze 2000.

Теги: Германия, Украина, НАТО, танки, вооружение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Leopard
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