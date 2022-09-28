Шольц возмущен, что от Германии требуют поставить Украине боевые танки

Фрагменты интервью в свободном доступе опубликовало также издание Faz.net.
По словам Шольца, такое партнерство назвали "кольцевой обмен". Он отметил, что таким образом Германия "в меру своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией".
Шольц заявил, что не понимает, почему "некоторые критики ведут себя так, как будто ФРН поставляет только шлемы". Он подчеркнул, Германия передает самоходные гаубицы, системы залпового огня и зенитные танки типа Gepard, которые уже внесли "очень важный вклад в успех Вооруженных сил Украины на востоке страны".
Относительно вопроса о поставке немецких боевых танков канцлер сказал, что позиция федерального правительства "не действовать в одиночку" остается актуальной. В то же время он добавил, что ситуаций в Украине "очень динамичная, и они постоянно переоценивают ситуацию".
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину. С 1 января по 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн, сообщало правительство ФРН.
Украинская сторона настаивает, что хочет получить от Германии боевые танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. В свою очередь Шольц заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".
В то же время министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 12 сентября заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".