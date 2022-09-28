Шольц возмущен, что от Германии требуют поставить Украине боевые танки

Фрагменты интервью в свободном доступе опубликовало также издание Faz.net.

По словам Шольца, такое партнерство назвали "кольцевой обмен". Он отметил, что таким образом Германия "в меру своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией".

Шольц заявил, что не понимает, почему "некоторые критики ведут себя так, как будто ФРН поставляет только шлемы". Он подчеркнул, Германия передает самоходные гаубицы, системы залпового огня и зенитные танки типа Gepard, которые уже внесли "очень важный вклад в успех Вооруженных сил Украины на востоке страны".

Относительно вопроса о поставке немецких боевых танков канцлер сказал, что позиция федерального правительства "не действовать в одиночку" остается актуальной. В то же время он добавил, что ситуаций в Украине "очень динамичная, и они постоянно переоценивают ситуацию".